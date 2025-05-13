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Metin Öztürk'ten TFF'ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar

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Türkiye Kupası finali öncesi Galatasaray ve Trabzonspor maçına hakem Cihan Aydın'ın atanması tartışmalara neden oldu. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, hakem atamalarına tepki gösterdi ve bu durumun takımları birbirine düşürdüğünü belirterek "TFF iki takımı birbirine düşürmek istiyor diyemem ama hakem atamaları ortada. Biz sadece bu genç kardeşimizin gördüğünü çalmasını istiyoruz.'' dedi.

Çarşamba akşamı Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finali öncesinde hakem gerilimi büyüyor. Trabzonspor yönetiminin ardından Galatasaray cephesinden de hakem Cihan Aydın için tepki geldi. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''İKİ TAKIMI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK İSTİYORLAR''

İki takımın da hakem atamasından memnun olmadığını dile getiren Metin Öztürk, "TFF iki takımı birbirine düşürmek istiyor diyemem ama hakem atamaları ortada. MHK hakemi atıyor, kulüplere sormuyor. Hakemleri biz tespit edersek işin içinden çıkamayız. Kimin aklında ne var, hangi tilkiler dönüyor bilemeyiz. Biz sadece bu genç kardeşimizin gördüğünü çalmasını istiyoruz. VAR'ın da kimsenin hakkını yemeden bu işi selametle bitirmesini bekliyoruz" dedi.

"HAKEM HATALARIYLA 4 PUAN KAYBETTİK"

Cihan Aydın'ın yönettiği önceki Galatasaray maçlarında yapılan hatalarla 4 puan kaybettiklerini dile getiren Öztürk, "Trabzonspor'un kendi bakışı ayrı ama bu hakem kardeşimiz bizim 3 maçımızı yönetti. 3 maçın 2'sinde hakem hataları nedeniyle 4 puan kaybettik. Hataylı oyuncunun elle oynamasını hakem görmedi, VAR da ikaz etmedi. Yine aynı maçta Hatay'ın attığı golde farklı bir kural mı uygulandı bilmiyoruz. Çünkü sonraki hafta biz benzer bir pozisyonda gol attık, ofsayt dendi. O gol ofsaytsa, Hatay'ınki nasıl geçerli oldu? Kurallar iki haftada değişmez.'' ifadelerini kullandı.

3-3 beraberlikle sona eren Kasımpaşa maçında yaşanan pozisyonlara da değinen Öztürk, "Kasımpaşalı genç oyuncunun görmezden gelinen kırmızı kartı oyunun seyrini değiştirdi. Burak Yılmaz akıllı bir teknik direktör, oyuncusunu hemen oyundan aldı. Çünkü 5 dakika sonra yine bir hareket yapacaktı" sözlerini sarf etti.

"VAR'IN HATALARINI AFFETMİYORUZ"

Konuşmasına devam eden Metin Öztürk, "Şampiyonluğu etkileyecek 4 puan gitti ama biz Galatasaray'ız, herkesi yene yene gidiyoruz. Bu hakem kardeşimiz, umarım bu hataları tekrarlamaz, gençliğine veriyoruz. Ancak VAR'ın hatalarını affetmiyoruz, o çok ayrı bir konu" şeklinde konuştu.

TRABZONSPOR DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Finalde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hakem Cihan Aydın'ın final maçına atanmasının ardından tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bordo-mavililer, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Eski Başkanımız Sayın Özkan Sümer'in sözleriyle bir kez daha yüksek sesle ilan ediyoruz: Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor. Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır. Daha iki hafta önce Kasımpaşa ardından Galatasaray karşısında 'VAR tiyatrosu' sahne almış, Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir. Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran?

MHK'nın VAR toplantısına 'En büyük Galatasaray' kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona 'hakemdir! 'Görünen o ki TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir. Maalesef TFF'de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir. Bu atamanın amacı; Türkiye'nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir! Şunun gayet iyi anlaşılmasını istiyoruz! Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur. Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir. Ve bilinsin ki; 'Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.' Saygılarımızla…"

Metin Öztürk'ten TFF'ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTomarzalı:

Ali Koç ve Acun Ilıcalı yönetsin !!

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Haber YorumlarıMHSN SRC :

trabzon S yi yenemeyeceğini anlayınca suyu bulandırıyor ve bunada febliler çanak tutuyor.Hakemin kızı mızı yok ama kızı GS li diye fesatlık yapıyorlar.

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