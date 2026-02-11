Haberler

Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler

Güncelleme:
Galatasaray Kulübü'nün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleşti. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yaptığı konuşmada "Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği Anlaşması'ndan Galatasaray'ı taklit ederek çıktı. Beşiktaş Kulübü de Galatasaray'ı taklit etmek için yetki aldı." sözleriyle dikkat çekti.

Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ile divan heyeti ve divan kurulu üyeleri katıldı.

TANITIM TOPLANTISI YAPILACAK

Toplantıdaki "14 Mart 2026 tarihli Divan Kurulu Başkanlık Seçimi dolayısıyla, divan başkan adaylarının arzu ettikleri takdirde divan kuruluna açıklamada bulunması" maddesi, yapılan oylama ile gündemden çıkartıldı. Bundan dolayı 28 Şubat'ta Galatasaray Lisesi'nde divan kurulunun başkan adayları için tanıtım toplantısı yapılacak.

'HEPSİ BİZİM DEĞERLERİMİZ'

Toplantıda konuşma yapan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulübe hizmetler vermiş eski yönetici Erden Timur, eski teknik direktör Fatih Terim ve eski futbolcu Arda Turan'a divan kurulunda hakaret edilmesine izin vermeyeceğini aktararak, "Burada olmayan ve cevap veremeyecek bir profesyonele hakaret edilirse anında müdahale etmeliyiz. Yoksa durum başka bir yöne gidiyor. Biz, Galatasaray'a değer katanlara arka çıkarken özür dilemeyiz. Bu isimlerin hepsi bizim değerlerimiz." diye konuştu.

'BİZ KİMSEYE TEKME ATMAYIZ'

Öztürk, şu anda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" nedeniyle tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için yapılan eleştirilere katılmadığını belirterek, "Biz, kimseye tekme atmayız. Burada olmayan, kulübümüze sponsor olmuş, her zor zamanımızda yetişmiş, başkan vekilliği yapmış, Galatasaray için savaşmış, kendi ekonomik değerlerini ötelemiş birine, burada vurmak yakışmadı. Birinin kan davası varsa, konuşulacak yer burası değil. Sayın Erden Timur, her zaman Galatasaray, yönetim kurulu, üyeler ve taraftarlar için gereken gayreti gösterdi. Asla Galatasaray'dan nemalanmaya çalışmadı. Tüm emeğiyle ve gücüyle Galatasaray'a katkı sağladı. Ben, yönetim kurulumuz ve başkanımız adına Erden Timur'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE, G.SARAY'I TAKLİT ETTİ, BEŞİKTAŞ DA TAKLİT ETMEK İÇİN YETKİ ALDI"

Galatasaray'ın yaptığı işlerin diğer kulüplere örnek olduğunu aktaran Öztürk, "Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği Anlaşması'ndan Galatasaray'ı taklit ederek çıktı. Beşiktaş Kulübü de Galatasaray'ı taklit etmek için yetki aldı. Hepsinde model aynı. Olay, bir yeri satmak değil. Olay, bir yeri geliştirmek ve o şekilde götürmek. Riva'nın yeni bir sözleşmesinden bahsediliyor. Orada inanılmaz hızlı bir şekilde işimiz yürüyor. Kısa zamanda oradan çok ciddi nakit akışları gelecek." dedi.

