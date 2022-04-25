Metin Öztürk: Galatasaray taraftarı maddi konulara bakmaz, saha sonuçlarına bakar

"Amatör branşlar için 21 sponsorumuz hazır"

"Pozitif bir tablo olursa Torrent ile devam ederiz"

İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, seçildikleri takdirde kulübe sağlayacakları kaynaklardan transfer çalışmalarına, liseli-lisesiz ayrımından teknik direktör konusuna kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"Orta saha başta olmak üzere en az 6-7 transfere ihtiyacımız var. Burada bütçe önemli değil, şampiyonluğa ihtiyacımız var. Altyapıdan her sene 1 oyuncu kazandırsak, Avrupa'dan her sene 1 tane gurbetçi oyuncu getirsek 6-7 yılda oturmuş bir kadromuz olur. Galatasaray'ın yıllardır en önemli gücü altyapısı olmuştur. Bazen türbülanslar olur. Burak Elmas döneminde alınan genç oyuncuların hepsi kaliteli ama tutmadı, bir başarısızlık var. Emre Akbaba, Yunus bizim futbolcularımız. Ligler bitince geri dönecekler. Eyüp'teki Oğulcan mesela, 1.2 milyon Euro verdik, doğru düzgün oynatamadık. Bizim işimiz bunları yönetmek, bunun için geliyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Spor