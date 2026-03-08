Haberler

Messi'nin Trump ile görüşmesi İran'da protestolara yol açtı

Messi'nin Trump ile görüşmesi İran'da protestolara yol açtı
Inter Miami'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin şampiyonluk kutlamaları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmesi İran'da tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı çocukların Messi formalarını yakarak protesto ettiği görülürken, spor ile siyaset arasındaki ilişki bir kez daha gündeme geldi.

Inter Miami'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin, şampiyonluk kutlamaları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmesi İran'da tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bazı çocukların Messi formalarını ateşe vererek protesto ettiği görüldü.

BEYAZ SARAY'A GİTTİLER

Inter Miami takımı, kazandığı kupa sonrası geleneksel şampiyonluk kabulü kapsamında Beyaz Saray'a davet edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ağırladığı takımın kaptanı Lionel Messi'nin Trump ile tokalaşması, birlikte fotoğraf vermesi, Trump'ın savaşla ilgili sözlerini alkışlaması özellikle Orta Doğu'da sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Messi'nin Trump ile görüşmesi İran'da protestolara yol açtı

FORMASINI YAKTILAR

İran'da Messi hayranı bazı çocuklar ünlü oyuncunun formalarını çıkararak ateşe verdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, olay spor dünyasında da dikkat çekti.

Bazı İranlı gruplar, Messi'nin Trump ile bir araya gelmesini eleştirerek bunu siyasi bir tavır olarak yorumladı.

