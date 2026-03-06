Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığını gören herkes bu videoyu paylaşıyor
Lionel Messi'nin Inter Miami ile birlikte Beyaz Saray'da ağırlanmasının ardından Diego Maradona'nın yıllar önce ABD hakkında söylediği sözler yeniden gündem oldu.
- ABD Başkanı Donald Trump, MLS şampiyonu Inter Miami takımını Beyaz Saray'da ağırladı.
- Lionel Messi, Inter Miami takımının Beyaz Saray ziyaretinde yer aldı.
- Diego Maradona, geçmişte Amerikalıların verdiği bir ödülü reddederek Küba'dan alınan ödülü tercih ettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın MLS şampiyonu Inter Miami takımını Beyaz Saray'da ağırlaması dünya futbolunda geniş yankı uyandırdı. Ziyarette Lionel Messi'nin de yer almasının ardından, Arjantinli efsane Diego Maradona'nın yıllar önce ABD hakkında söylediği sözler yeniden gündeme geldi.
MARADONA'NIN ABD SÖZLERİ HATIRLATILDI
Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından futbolseverler, Diego Maradona'nın geçmişte yaptığı açıklamaları paylaşmaya başladı.
Maradona'nın ABD'de aldığı bir ödülü reddettiğini anlattığı sözleri yeniden konuşulmaya başladı. Arjantinli efsane o sözlerinde, "Amerikalılar bana bir ödül verdi; Küba'da da bir tane verdiler. Gittim ve Amerikalılara 'Sizinki sizde kalsın, ben Küba'dakini alıyorum' dedim." ifadelerini kullanmıştı.
YENİDEN PAYLAŞILDI
Messi'nin Beyaz Saray ziyaretinin ardından Maradona'nın bu sözleri sosyal medyada tekrar gündem olurken, birçok kullanıcı iki Arjantinli yıldızın farklı dönemlerdeki tutumlarını karşılaştıran paylaşımlar yaptı.