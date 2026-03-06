Haberler

Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığını gören herkes bu videoyu paylaşıyor

Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığını gören herkes bu videoyu paylaşıyor Haber Videosunu İzle
Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığını gören herkes bu videoyu paylaşıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lionel Messi'nin Inter Miami ile birlikte Beyaz Saray'da ağırlanmasının ardından Diego Maradona'nın yıllar önce ABD hakkında söylediği sözler yeniden gündem oldu.

  • ABD Başkanı Donald Trump, MLS şampiyonu Inter Miami takımını Beyaz Saray'da ağırladı.
  • Lionel Messi, Inter Miami takımının Beyaz Saray ziyaretinde yer aldı.
  • Diego Maradona, geçmişte Amerikalıların verdiği bir ödülü reddederek Küba'dan alınan ödülü tercih ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın MLS şampiyonu Inter Miami takımını Beyaz Saray'da ağırlaması dünya futbolunda geniş yankı uyandırdı. Ziyarette Lionel Messi'nin de yer almasının ardından, Arjantinli efsane Diego Maradona'nın yıllar önce ABD hakkında söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığını gören herkes o videoyu paylaşıyor

MARADONA'NIN ABD SÖZLERİ HATIRLATILDI

Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından futbolseverler, Diego Maradona'nın geçmişte yaptığı açıklamaları paylaşmaya başladı.

Maradona'nın ABD'de aldığı bir ödülü reddettiğini anlattığı sözleri yeniden konuşulmaya başladı. Arjantinli efsane o sözlerinde, "Amerikalılar bana bir ödül verdi; Küba'da da bir tane verdiler. Gittim ve Amerikalılara 'Sizinki sizde kalsın, ben Küba'dakini alıyorum' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

YENİDEN PAYLAŞILDI

Messi'nin Beyaz Saray ziyaretinin ardından Maradona'nın bu sözleri sosyal medyada tekrar gündem olurken, birçok kullanıcı iki Arjantinli yıldızın farklı dönemlerdeki tutumlarını karşılaştıran paylaşımlar yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler

Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım

Savaş sürerken Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı

Yaptığı tercih yönetimi çileden çıkardı
Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın

Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye..
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı

Yaptığı tercih yönetimi çileden çıkardı
Tepki yağıyor! Milyonlarca hayranı Messi'nin Trump'a yaptığı hareketle şok oldu

Milyonlarca hayranı Messi'nin tek hareketiyle şok oldu
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi

Ünlü iş insanının feci sonu