2026 Dünya Kupası: Messi, Arjantin için kupayı bir kez daha kaldırabilir mi?

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin'in kaptanlığını üstlenerek altıncı kez turnuvada boy gösterecek.

Turnuva sırasında 39 yaşına girecek olan forvet, dört yıl önce Katar'da Fransa'yı penaltı atışlarında yenerek ülkesini üçüncü Dünya Kupası zaferine taşımıştı.

Messi, 26 maçla Dünya Kupası'nda en fazla maça çıkan oyuncu rekorunu elinde tutuyor.

Bu yaz futbolun en büyük etkinliğinde altıncı kez yer alan tek oyuncular olarak Portekizli forvet Cristiano Ronaldo (41) ile sahada olacak.

Messi, Inter Miami'nin Major League Soccer'daki son maçında oyundan alınmıştı, ancak kulübü, oyuncunun sakatlık geçirmediğini ve sol hamstringinde "kas yorgunluğu" yaşadığını açıkladı.

Arjantin milli takımında 198 maça çıkan Messi, ülkesinin Teksas'ta Honduras ve ardından Alabama'da İzlanda ile oynayacağı iki hazırlık maçında da forma giyerse 200 maç barajına ulaşacak.

2022'de turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Aston Villa'dan Emiliano Martinez'in yanı sıra, diz sakatlığı nedeniyle Premier Lig sezonunun sonunu kaçıran Manchester United'dan Lisandro Martinez ve Tottenham'dan Cristian Romero da kadroya seçildi.

Liverpool'un orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister ve Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernandez de ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek finallerin kadrosunda yer alıyor.

Atletico Madrid'den Julian Alvarez ve Inter'den Lautaro Martinez, 2022'de kupayı kaldıran ve unvanını korumak için geri dönen 17 oyuncudan biri.

Arjantin, J Grubu'nda yer alıyor. İlk maçını Kansas City'de 'e karşı oynayacak. Ardından 22 Haziran'da Dallas'ta ve ile karşı karşıya gelecek.

Kadroda yer almayan önemli isimler arasında, formda olan Aston Villa forveti Emi Buendia, Roma'daki sezonu sakatlık nedeniyle kesintiye uğrayan forvet Paolo Dybala ve 18 yaşındaki Real Madrid kanat oyuncusu Franco Mastantuono bulunuyor.

Arjantin Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Marsilya), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Defans: Leonardo Balerdi (Marsilya), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsilya), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Orta saha: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Forvetler: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan).