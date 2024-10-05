Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na 'Yanlış yolda' cevabı

Galatasaray'dan Benfica'ya transferiyle dikkatleri üzerine çeken ve gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya platformu Kick'te açtığı canlı yayında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Fenerbahçe'ye göndermeli ifadeler kullanan Aktürkoğlu'na sarı - lacivertlilerin takım kaptanları arasında yer alan Mert Hakan Yandaş'tan yanıt geldi.

ANITKABİR PAYLAŞIMIYLA YANIT VERDİ

Yandaş, Anıtkabir'in fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşarak 'Bizim yolumuz' ifadelerini kullandı. Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o paylaşım;

NE OLMUŞTU?

Kerem Aktürkoğlu, dün akşam Kick'te açtığı canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıran sözler sarf etmişti. Aktürkoğlu, "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar." demişti. Kerem Aktürkoğlu'nun bu sözleri, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti.