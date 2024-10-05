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Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na "Yanlış yolda" cevabı

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Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun Kick yayınındaki 'Fenerbahçeliler yanlış yolda' sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Yandaş, Anıtkabir'in fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşarak 'Bizim yolumuz' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Benfica'ya transferiyle dikkatleri üzerine çeken ve gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya platformu Kick'te açtığı canlı yayında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Fenerbahçe'ye göndermeli ifadeler kullanan Aktürkoğlu'na sarı - lacivertlilerin takım kaptanları arasında yer alan Mert Hakan Yandaş'tan yanıt geldi.

ANITKABİR PAYLAŞIMIYLA YANIT VERDİ

Yandaş, Anıtkabir'in fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşarak 'Bizim yolumuz' ifadelerini kullandı. Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o paylaşım;

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na 'Yanlış yolda' cevabı

NE OLMUŞTU?

Kerem Aktürkoğlu, dün akşam Kick'te açtığı canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıran sözler sarf etmişti. Aktürkoğlu, "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar." demişti. Kerem Aktürkoğlu'nun bu sözleri, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti.

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (6)

veli İdi:

Hadi ordan ayyaşmı yandaşmı belli değil. Hangi sebeple fenerde oldugu bile belli olmayan şahıs. Birçok fenerlinin bile,fenerin oyuncusu olamaz dediği şahıs. Anıtkabir fotoğrafı paylaşarak algı oluşturmaya çalışma

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sinan çayırcı:

Engut herif espiriyi bile anlamayıp manipüle eden birisin .

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Sert Adam:

Sanmiyorum senin yollun oldugunu „Ben sporcunun zeki, cevik ve ayni zamanda ahlaklisini severim“ sende Bu özelliklerden hicbiri yok. Senin yolun ahlaksizlik.

25
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Emre Ürker:

Topçu bozuntusu Hakan sus

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1
yanıtYanıtla
ysn kzgl:

3 iq soytarı

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yanıtYanıtla
Suleyman Bayram:

Sorulan sorulara veya eleştirilere tam cevap veremeyip sığındıkları yol.

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