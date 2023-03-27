Mert Günok: 'Ülke olarak büyük maçları farklı oynuyoruz'

Türkiye A Milli Futbol Takımı kalecisi Mert Günok, Hırvatistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Günok, uzun bir aradan sonra milli takımda olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, milli takımın büyük maçları farklı oynadığını söyledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı kalecisi Mert Günok yarın Bursa'da oynanacak Hırvatistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda yapılan toplantıda pes etmeden çalıştığını ve yeteneklerinden şüphe etmediğini vurgulayan Günok, "Çalışarak en iyi yerde olmak için çalışmalarımı sürdürdüm. Milli takımda olmak tercih işidir. Hocalarımız bizi tercih etmeleri için elimizden geleni yapmamız lazım" dedi.

Bir dönem ağır sakatlık yaşadığının altını çizen deneyimli kaleci, "Pandemiden sonra şampiyonada oynama hakkı elde edememiştim. Önümüzde yeni hedef var. Geçtiğimiz gün bunu ilk galibiyetle yaşadık. 5-6 yıl daha oynamak istiyorum. Milli takımda olduğum için mutluyum. 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki kadroda olmak istiyorum" diye konuştu.

Ermenistan maçının oyun açısından tatmin edici olmadığı sorulması üzerine deneyimli kaleci, "Aslında oyuncular ve hocamızın da bize belirttiği gibi oyun iyi değildi. Bunun birçok nedeni var. Saha içindeki basit hatalar yapıldı. Grubun ilk maçı olması, gittiğimiz ülkenin farklı açılardan da zor geçeceğini biliyorduk. Bunu zorlaştıran taraf biz olduk. Basit top kayıpları yaptık ve Ermenistan bizden daha istekliydi. Oyunda gel git anları yaşandı. Gol yiyince onlar özgüven kazandı. Bu turnuva maçı bu turnuva sonunda finallerde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülke olarak büyük maçları farklı oynadıklarını belirten Günok, "Hazırlığımız yenileme antrenmanları ile geçti. Bugün son antrenmanı yapacağız. Ülke olarak büyük maçları farklı oynuyoruz. Konya'da büyük takımlara karşı galip gelmiştik. Yarın farklı olacak, galip geleceğiz" dedi.

Bursa ve diğer şehirlerden Bursa'ya gelecek vatandaşlara da seslenen Günok, "Bizi Bursa ve diğer şehirlerden gelen vatandaşlarımızın destekleyeceğini biliyoruz. Takım olarak da atmosferin güzel olacağını konuştu. Bizi son ana kadar desteklemelerini istiyoruz" diye konuştu.

Hırvatistan takımı ve depremle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Mert Günok, "Hırvatistan takımına saygı duyuyoruz. Çok değerli oyuncuları var. Başarılı olduklarını gösterdiler. Bizim yarın galip gelmemiz önemli olacak. Galip gelmek için elimizden geleni yapacağız. Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık. Çoğu insanımız orada evsiz kaldı ve zor durumda olan insanlarımız var. Bu onlar için her ne kadar küçük de olsa buradan alacağımız galibiyet onlar için sevindirici olacak. Futboldan çok daha önemli şeyler var. Biz bunu ülkemizde yaşandığı için çok üzgünüz. Yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Biz futbolcular olarak, ülke olarak desteklerimizi sunuyoruz. Birleşmeyi her zaman bildik. Yarın da galip gelirsek onlara ufak da olsa moral verici bir durum oluşacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA