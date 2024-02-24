Mersin Üniversitesi Ünilig Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda başarılı oldu
Mersin Üniversitesi, düzenlenen Ünilig Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda B Klasman Erkekler kategorisinde birinci oldu. Şampiyonada toplamda 69 üniversiteden 400 sporcu mücadele etti.
Mersin'in düzenlenen Ünilig Muaythai Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Organizasyonda 69 üniversiteden 400 sporcu 3 kategoride mücadele etti.
Şampiyonada sıralamalar şu şekilde oluştu:
A Klasman Erkekler
1. Gümüşhane Üniversitesi
2. Gaziantep Üniversitesi
3. Mersin Üniversitesi
4. Marmara Üniversitesi
B Klasman Erkekler
1. Mersin Üniversitesi
2. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
3. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
4. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
A Klasman Kadınlar
1. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
2. Üsküdar Üniversitesi
3. Erciyes Üniversitesi
4. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi