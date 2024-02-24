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Mersin Üniversitesi Ünilig Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda başarılı oldu

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Mersin Üniversitesi, düzenlenen Ünilig Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda B Klasman Erkekler kategorisinde birinci oldu. Şampiyonada toplamda 69 üniversiteden 400 sporcu mücadele etti.

Mersin'in düzenlenen Ünilig Muaythai Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Organizasyonda 69 üniversiteden 400 sporcu 3 kategoride mücadele etti.

Şampiyonada sıralamalar şu şekilde oluştu:

A Klasman Erkekler

1. Gümüşhane Üniversitesi

2. Gaziantep Üniversitesi

3. Mersin Üniversitesi

4. Marmara Üniversitesi

B Klasman Erkekler

1. Mersin Üniversitesi

2. Manisa Celal Bayar Üniversitesi

3. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

4. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

A Klasman Kadınlar

1. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

2. Üsküdar Üniversitesi

3. Erciyes Üniversitesi

4. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Kaynak: AA / Spor

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