Meriç Nehri, Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Meriç Nehri, Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, 22-24 Ağustos tarihlerinde Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 30 kulüpten yaklaşık 400 sporcunun katılması bekleniyor.

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek organizasyon 22-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meriç'in büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini söyledi.

Meriç Nehri'nin Türk küreğinin "merkezi" haline geldiğini anlatan İba, "22 Ağustos'ta seçme ve sıralama turları olacak. 23 ve 24 ağustos tarihlerinde ise final yarışlarında kürek çekilecek. Yarış öncesinde hazırlık antrenmanları için takımlar Edirne'ye geldi. Kampa girdiler." dedi.

İba, şampiyonada Türkiye'nin en başarılı sporcularının madalya için kürek çekeceğini vurguladı.

Heyecanlı ve rekabeti yüksek müsabakaların olacağını ifade eden İba, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerde Türkiye şampiyonları Meriç Nehri'nde belirlenecek. Şampiyonaya 30 kulüpten 400'e yakın sporcunun katılmasını bekliyoruz. Bu yıl farklı şampiyonalar yine Meriç Nehri'nde yapıldı. Hafta sonu yapılacak Türkiye Kürek Şampiyonası da güzel bir parkurda yoğun katılımla yapılacak. Sporseverleri Meriç Nehri'ne bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor

Anlaşma sağlanamadı! Memura zam pazarlığında beklenen son
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar

Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı

Skandal planı onaylayıp 60 bin yedek askeri göreve çağırdı
Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş'a sahip çıkan Kırşehirliler oldu

Evsiz kalmıştı! Usta sanatçının emanetine hemşehrileri sahip çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

Fenerbahçe'den bomba Cengiz kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.