Meriç Nehri, Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek organizasyon 22-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meriç'in büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini söyledi.

Meriç Nehri'nin Türk küreğinin "merkezi" haline geldiğini anlatan İba, "22 Ağustos'ta seçme ve sıralama turları olacak. 23 ve 24 ağustos tarihlerinde ise final yarışlarında kürek çekilecek. Yarış öncesinde hazırlık antrenmanları için takımlar Edirne'ye geldi. Kampa girdiler." dedi.

İba, şampiyonada Türkiye'nin en başarılı sporcularının madalya için kürek çekeceğini vurguladı.

Heyecanlı ve rekabeti yüksek müsabakaların olacağını ifade eden İba, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerde Türkiye şampiyonları Meriç Nehri'nde belirlenecek. Şampiyonaya 30 kulüpten 400'e yakın sporcunun katılmasını bekliyoruz. Bu yıl farklı şampiyonalar yine Meriç Nehri'nde yapıldı. Hafta sonu yapılacak Türkiye Kürek Şampiyonası da güzel bir parkurda yoğun katılımla yapılacak. Sporseverleri Meriç Nehri'ne bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz."