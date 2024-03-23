Menteşe Spor Lisesi Okul Sporları Hokey Türkiye Şampiyonası'nda liderliği sürdürdü

Konya Hokey Sahası'nda 22-26 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Hokey Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında Menteşe Spor Lisesi 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı.

Muğla'yı temsil eden Menteşe Spor Lisesi, Okul Sporları Hokey Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında Nevşehir Gülşehir Anadolu Lisesini 10-0, Konya Spor Lisesi'ni 2-0 yenip puanını 6'ya çıkardı. Müsabakalar ile ilgili konuşan Baş Antrenör Serkan Şen; "Türkiye Şampiyonluğu bu yıl da gelebilir fakat eksikliklerimiz var. Muğla'ya döndüğümüzde çalışmamız lazım hokey sahamızın olmadığı için sporcularımız hokey sahasına alışkın değiller ama burada Muğlalı kızlarımız favori olarak gösteriliyor. Bu yılda Türkiye Şampiyonluğunu Muğla iline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İlk olarak grup şampiyonasından 1. olarak çıkmamız lazım" dedi. - MUĞLA