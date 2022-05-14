Menemenspor bitime 1 maç kala resmen küme düştü - Haberler

STAT: Menemen İlçe

SPOR Toto 1'inci Lig'de Nasadoge Menemenspor bitime 1 maç kala resmen küme düştü. Evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Menemenspor rakibine 3-1 yenilerek lige tutunamadı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta açılışı 48'inci dakikada Gençlerbirliği'nde Lima yaptı. Menemenspor 65'te Kehinde ile beraberliği yakalayıp umutlandı: 1-1. LuaLua 83'üncü dakikada Ankara ekibini tekrar öne geçirdi: 1-2. Maçta son sözü 88'de Tshibola söyledi.

88'inci dakikada Gençlerbirliği rahatladı. Serdarcan'ın asistinde Tshibola topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi. Menemenspor küme düşerken, Gençlerbirliği yoluna devam etti. 1-3