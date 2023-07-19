Menemen Futbol Kulübü, Okan Dernek'i kadrosuna kattı
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer döneminin hareketli ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, Okan Dernek'i kadrosuna dahil etti. Okan Dernek, son olarak İskenderunspor forması giyiyordu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyeri boyunca çeşitli takımlarda forma giyen Okan, geçen sezon İskenderunspor formasıyla 37 maça çıkıp 2 gol attı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer döneminin hareketli ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, Okan Dernek'i kadrosuna dahil etti. Son olarak İskenderunspor forması giyen orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Arnavutköy Belediyespor'da futbola başlayan 29 yaşındaki oyuncu; Çatalcaspor, Fatih Karagümrük, Amed Sportif, Samsunspor, Tuzlaspor, Diyarbekirspor ve Sakaryaspor'da da oynadı. Okan geçen sezon İskenderunspor formasıyla 37 maça çıkıp 2 kez gol sevinci yaşadı.