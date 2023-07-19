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Menemen Futbol Kulübü, Okan Dernek'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer döneminin hareketli ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, Okan Dernek'i kadrosuna dahil etti. Okan Dernek, son olarak İskenderunspor forması giyiyordu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyeri boyunca çeşitli takımlarda forma giyen Okan, geçen sezon İskenderunspor formasıyla 37 maça çıkıp 2 gol attı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer döneminin hareketli ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, Okan Dernek'i kadrosuna dahil etti. Son olarak İskenderunspor forması giyen orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Arnavutköy Belediyespor'da futbola başlayan 29 yaşındaki oyuncu; Çatalcaspor, Fatih Karagümrük, Amed Sportif, Samsunspor, Tuzlaspor, Diyarbekirspor ve Sakaryaspor'da da oynadı. Okan geçen sezon İskenderunspor formasıyla 37 maça çıkıp 2 kez gol sevinci yaşadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Menemen Futbol Spor Haberler

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