Menderes Belediyesi Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Menderes Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği futbol turnuvası sona erdi. Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından Mes Futbol Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

20 takımın yer aldığı ve 220 sporcunun ter döktüğü müsabakalar 1 ay sürdü. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvanın şampiyonu Önder Seracılık Spor'u 4-1'lik skorla yenen Mes Futbol Kulübü oldu.

Turnuvanın fair-play ruhuyla gerçekleştiğini belirten Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Bilindiği üzere Menderes Belediyesi olarak her alanda faaliyetlerimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında spora olan desteğimizi de gerçekleştiriyoruz. Açtığımız spor okullarımızın yanı sıra gerçekleştirdiğimiz farklı spor organizasyonlarına kadar birçok spor dalına desteklerimiz devam ediyor. Bununla da yetinmeyip İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile uyumlu çalışmamız sonucu Özdere'ye Gençlik ve Spor Yerleşkesini de kazandırdık. Ev sahipliğini yaptığımız tesiste her yıl yüzlerce gencimizi ağırlamış olacağız. Menderes Belediyesi olarak spora yaptığımız bu desteklerin devamının geleceğini, her daim sporun ve sporcunun yanında olacağımızın bilinmesini istiyorum. Turnuvamızın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederken, şampiyon olan Mes Futbol Kulübü'nü kutluyorum" dedi.