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Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çekya maçı ve Avusturya eşleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, dört büyük kulübün başkanına da birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Büyükekşi, "4 büyük kulübün başkanı, her şeyi bir kenara bırakıp Avusturya maçında yan yana fotoğraf verip destek olmalı. Bu organizasyonu yapacak olan da Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'tur" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çekya maçı ve Avusturya eşleşmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Avusturya maçı öncesinde 4 büyüklere birlik çağrısında bulunan Büyükekşi, "Bu organizasyonu yapacak olan da Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'tur" dedi.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde;

"YENİ HİKAYELER YAZMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

"Futbolcularımızı ve teknik kadromuzu can-ı gönülden tebrik ederim. Portekiz maçı sonrası çok olumsuz eleştiriler alsak da takımımıza sahip çıkan, moral veren çok büyük bir kesim de oldu. 16 yıldır özlemini çektiğimiz gruptan çıktık. Bu birinci basamaktı. Hep söylediğim bir şey vardı. Yeni hikâyeler yazmaya ihtiyacımız var. Birinci basamağı bitirdik. 85 milyona armağan olsun. Onların dualarıyla bu güzel anları yaşadık. Takım için dua etmeye devam etsinler. Avusturya'yı da eleyeceğimize inanıyorum. Bizi Almanya'da hiçbir anımızda yalnız bırakmayan adeta Türkiye'yi bize yaşatan, her yeri kırmızı-beyaza boyayan görülmemiş bir destekle diğer ülkelerin hayranlıkla izlediği, gurbetçilerimize, vatandaşlarımıza da özel bir teşekkürü borç bilirim. Sağ olsun, var olsunlar

"İÇİMİZDEKİ DÜŞMANLAR MİLLİ TAKIM'A OPERASYON ÇEKTİ"

"Zor bir süreçti. Özellikle Portekiz maçının ardından içimizdeki düşmanlar 19 yaşındaki Arda Güler'in üzerinden Milli Takım'a operasyon çekti. Vatan, millet sevgisini sorgulayacağımız bu küçük kesim her şeyi bir kenara bırakıp adeta gruptan çıkmayalım da bayram edelim havasında sosyal medyada terör estirdiler. Bilinmeyen o kadar çok şey vardı ki şimdi ben bazı şeylere değineceğim. Ay-Yıldızlı ekip, Almanya'ya geldiği süreçten itibaren tehditlere maruz kaldı. Ve bu nedenle birçok yolculuğunda uçak kullandı, çok hassas davranıldı. Fakat bunun üzerinden bile, "Vay trenle neden gitmiyorlar, otobüse niye binmiyorlar" diye sırf etkileşim almak için sporla futbolla alakası olmayan insanlar bile zarar verdiler. Sahadaki oyunu bir kenara bırakırsak, saha dışında büyük bir mücadele verildi. Tek bayrağımız var, tek milli takımımız var. Şahsi menfaatlerimiz için artık takımımıza zarar vermeyin."

"BUNU YAPACAK KİŞİ ALİ KOÇ"

Herkesin bir arada olup, Ay-Yıldızı taşıyan bu oyuncu grubuna Avusturya maçında destek vermesi şart. Özellikle de 4 büyük kulübün başkanı, her şeyi bir kenara bırakıp Avusturya maçında yan yana fotoğraf verip destek olmalı. Bu organizasyonu yapacak olan da Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'tur. Gün birlik olma zamanıdır. TFF seçimlerini bir kenara bırakın."

Kaynak: Haberler.com / Spor

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