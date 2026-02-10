Haberler

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin annesi ve aynı zamanda menajeri olan Fayza Lamari, sosyal medyada Mehmet Ali Erbil'e benzetildi. Fayza Lamari'nin yüz hatları ve mimiklerinin Erbil'i andırdığını savunan sosyal medya kullanıcıları, karşılaştırmalar paylaştı.

  • Fayza Lamari'nin bazı fotoğraflarındaki yüz hatları ve mimikleri Mehmet Ali Erbil'e benzetildi.
  • Fayza Lamari, Kylian Mbappe'nin annesi ve menajeri olarak biliniyor.
  • Fayza Lamari'nin yıllık gelirinin yaklaşık 4.5 milyon Euro olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada yapılan ilginç benzetmelere bir yenisi eklendi. Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe'nin annesi ve aynı zamanda menajeri olan Fayza Lamari'nin, oyuncu Mehmet Ali Erbil'e benzetilmesi dikkat çekti.

Zaman zaman gündem olan sosyal medya benzetmelerine bu kez Fayza Lamari dahil oldu. Kullanıcılar, Lamari'nin bazı fotoğraflarındaki yüz hatları ve mimiklerinin Mehmet Ali Erbil'i andırdığını savunarak karşılaştırmalar paylaştı.

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti

ANNESİ VE MENAJERİ OLARAK ÖN PLANDA

Kylian Mbappe'nin kariyerinde önemli bir rol üstlenen Fayza Lamari, yalnızca annesi kimliğiyle değil, aynı zamanda yıldız futbolcunun menajeri olarak da futbol dünyasında yakından tanınıyor. Lamari, Mbappe'nin kulüp ve sözleşme süreçlerinde aktif rol alıyor.

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti

YILLIK GELİR İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Fayza Lamari hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia da yeniden gündeme geldi. İddialara göre Lamari, Real Madrid'deki bazı futbolculardan daha yüksek bir yıllık gelire sahip. Yıllık kazancının yaklaşık 4.5 milyon Euro olduğu öne sürülen Lamari'nin, Arda Güler, Gonzalo Garcia, Endrick, Andriy Lunin, Fran Garcia, Raul Asencio, Brahim Diaz ve Franco Mastantuono gibi isimlerden daha fazla kazandığı iddia edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu
Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti
Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı

Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu
Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf

Ağızları açık bırakan itiraf: Aynı anda 10 kişiyle...
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu

Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu! Yanıtı da bir hayli ilginç