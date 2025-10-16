Mbappe beğeni yapmıştı! RAMS Başakşehir'den yapay zeka destekli sürpriz paylaşım

La Liga ekibi Real Madrid'in dünyaca ünlü Fransız yıldızı Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından sürpriz bir harekete imza attı.

RAMS BAŞAKŞEHİR'İN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Kylian Mbappe, RAMS Başakşehir'in sosyal medyada paylaştığı bir içeriği beğendi. Bu gelişme üzerine İstanbul temsilcisinin sosyal medya ekibi harekete geçti.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ VİDEO

RAMS Başakşehir'in sosyal medya ekibi, Mbappe'nin beğendiği içerikle ilgili yapay zeka destekli bir video hazırladı. Hazırlanan videoda Mbappe'nin "Başakşehir hesabı yine paylaşım yaptı. İçeriklerini çok beğeniyorum cidden." sözlerini sarf ettiği bir sahne canlandırıldı.

"BİZİ TAKİP ETMEYE DEVAM ET!''

RAMS Başakşehir kulübü hazırlanan bu içeriği, ''Bizi takip etmeye devam et Kylian!'' notuyla paylaştı. Bu paylaşım, sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.