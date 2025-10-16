Haberler

Mbappe beğeni yapmıştı! RAMS Başakşehir'den yapay zeka destekli sürpriz paylaşım

Real Madridli yıldız futbolcu Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından RAMS Başakşehir'in bir paylaşımını beğendi. İstanbul temsilcisinin sosyal medya ekibi harekete geçerek, yapay zeka ile bu anı canlandırdı. Bu video, kısa süre içerisinde büyük beğeni aldı.

La Liga ekibi Real Madrid'in dünyaca ünlü Fransız yıldızı Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından sürpriz bir harekete imza attı.

RAMS BAŞAKŞEHİR'İN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Kylian Mbappe, RAMS Başakşehir'in sosyal medyada paylaştığı bir içeriği beğendi. Bu gelişme üzerine İstanbul temsilcisinin sosyal medya ekibi harekete geçti.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ VİDEO

RAMS Başakşehir'in sosyal medya ekibi, Mbappe'nin beğendiği içerikle ilgili yapay zeka destekli bir video hazırladı. Hazırlanan videoda Mbappe'nin "Başakşehir hesabı yine paylaşım yaptı. İçeriklerini çok beğeniyorum cidden." sözlerini sarf ettiği bir sahne canlandırıldı.

"BİZİ TAKİP ETMEYE DEVAM ET!''

RAMS Başakşehir kulübü hazırlanan bu içeriği, ''Bizi takip etmeye devam et Kylian!'' notuyla paylaştı. Bu paylaşım, sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Ulan bi salak koskoca adamlari nasilda hoplatiyo!

