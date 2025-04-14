Yeni adresini duyurdular! Mauro Icardi, gelecek sezon Galatasaray'da olmayacak

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve sezonun geri kalanında forma giyemeyen Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli forvet, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılabilir.

İKİNCİ DEVRE LİSANS ÇIKARTILMADI

Cimbom'un Arjantinli yıldızı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçta sakatlandıktan sonra sezonu kapattı. Yıldız oyuncunun lisansı sezonun ikinci yarısında çıkarılmadı.

ARJANTİN'DE BİREYSEL ÇALIŞIYOR

Eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkemelik olan 32 yaşındaki Icardi, iyileşme sürecinde memleketi Arjantin'de bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

ÜLKESİNE DÖNEBİLİR

İtalya basınından InterLive, Mauro Icardi'nin gelecek sezon takımda olmayacağını duyurdu. Habere göre çocuklarına yakın olmak ve Wanda Nara'yla mahkemelik olması nedeniyle yıldız forvet, ülkesi Arjantin'e dönebilir.

GALATASARAY RAKAMLARI

Mauro Icardi, Galatasaray forması giydiği 3 sezonda toplamda 87 maça çıktı. Icardi, bu karşılaşmalarda 61 gol atarken, 22 de asist yaptı. 32 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılılarda 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. 2023'te Türkiye'de yılın futbolcusu seçilen Arjantinli yıldız, 2023-2024 sezonunda da 25 golle Süper Lig gol kralı olmuştu. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan tecrübeli futbolcunun Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.