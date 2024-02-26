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Mauro Icardi, Antalyaspor maçını tribünden izledi

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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, cezası nedeniyle Antalyaspor maçında oynamadı ve mücadeleyi tribünden takip etti.

Cezası nedeniyle Antalyaspor maçında oynamayan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, mücadeleyi tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Rams Park'ta Antalyaspor ile karşılaşıyor. MKE Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 1 maç ceza alan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Icardi mücadeleyi yedek kulübesinin arkasındaki tribünden takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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