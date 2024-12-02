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Mauro Icardi ameliyat oldu

Mauro Icardi ameliyat oldu
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu. Yaptığı açıklamada başarılı bir operasyon geçirdiğini belirten ve tüm personele teşekkür eden Icardi, " Ayrıca büyük ailem Galatasaray'a her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim" dedi. Tecrübeli forvetin bu sezonu kaçırması bekleniyor.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığı sonrası Arjantin'de ameliyat oldu.

İLK AÇIKLAMA: YAKINDA GERİ DÖNECEĞİM

Başarılı bir operasyon geçiren Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Teşekkürler Guille, bu operasyonda başarılı olmam için çalışan tüm personele teşekkürler. Ayrıca büyük ailem Galatasaray'a her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim."

Mauro Icardi ameliyat oldu

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı maçta Mauro Icardi sakatlandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamda Icardi'nin çapraz bağlarının koptuğu ve ameliyat olacağı açıklanmıştı.

Mauro Icardi ameliyat oldu

YENER İNCE NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta AZ Alkmaar'la oynadığı maç öncesinde kulüp dokturu Yener İnce, Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaşmıştı.

İnce, Icardi'nin Arjantin'de ameliyat olacağını belirterek "Arjantin'de olduğunu biliyorsunuz. Rehabilitasyon sürecinde aksaklık yaşamamak için ameliyatın orada olmasına karar verdik. Galatasaray Kulübü elindeki imkanlar doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışıyor. Mauro'ya dünyanın neresinde isterse bu ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Mauro'nun rehabilitasyon sürecini orada geçirmesine kadar verdik" ifadelerini kullanmıştı.

Mauro Icardi ameliyat oldu

BU SEZONU KAÇIRACAK

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasını 14 maçta giydi. 31 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 6 gol attı ve 1 asist yaptı.Sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldızın iyileşme sürecinin 2025-2026 sezonu öncesinde tamamlanması ve bu sezonu kaçırması bekleniyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıIsa Karli:

Kim ne derse içardi sağlam karakterli futbolcu çok geçmiş olsun

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Haber YorumlarıBy çok bilen:

sünnet mi

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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Boynuzları aldırmış reis helal olsun

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