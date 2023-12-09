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Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Yıl Sonu Yarışları Başladı

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Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Yarışları'nın ilk günü 23 teknenin kıyasıya rekabeti ile tamamlandı. Yarışlara Türkiye, Hollanda, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya'dan yaklaşık 300 yelkenci katıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Yarışları'nın ilk günü 23 teknenin kıyasıya rekabeti ile tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Yarışları, 23 tekne ve 300'e yakın yelkencinin körfez içindeki iki yarışı ile başladı. Pazar günü sona erecek olan yarışlara Türkiye, Hollanda, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya'dan yaklaşık 300 yelkenci katıldı. Yarış öncesinde kulüp kurucusu ve eski başkanlarından Burhanettin Tekdağ ve hayatını kaybeden denizciler anısına çelenk ve çiçek bırakıldı. Körfez içinde başlayan ilk yarışlarda rüzgarın hızı ile hakem heyetinin başlangıç işareti vermesi ile IRC1, IRC2, IRC3, IRC4 kategorilerinde 23 tekne kıyasıya rekabet etti.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) kurucularından ve eski başkanlarından, Burhanettin Tekdağ'ın adıyla bu yıl 15.'si gerçekleşen yarışlar yarın sona erecek. Yarışın kapanış ve ödül töreni ise 10 Aralık Pazar günü yarış bitiminin hemen ardından kulüp bahçesinde düzenlenecek.

Bugün düzenlenen birinci yarışları IRC-1 kategorisinde Matrak 2 isimli teknesiyle Orhan Özdaş, IRC-2 kategorisinde VMG Yelken isimli teknesiyle Doğukan Kandemir, IRC-3 kategorisinde Exit isimli teknesiyle Emre Derman, IRC-4 kategorisinde Clavella isimli teknesiyle Leo Kolff kazandı. İkinci yarışları ise IRC-1 kategorisinde Wild West isimli teknesiyle Dağhan Başpınar, IRC-2 kategorisinde Strekoza isimli teknesiyle Mikhail Mischenko, IRC-3 kategorisinde Capella 2 isimli teknesiyle İhsan Kalaycı ve IRC-4 kategorisinde M2 isimli teknesiyle Hasan Çıplak kazandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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