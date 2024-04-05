Marmaris'te düzenlenen yat yarışlarının 3. ayağı tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "MIYC Trio Cup" yat yarışlarının 3. ayağı tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) bu yıl ikinci kez düzenlediği yarışların 3. ayağına Türkiye'nin yanı sıra Rusya'dan 8 yelkenli yat ile 24 sporcu katıldı.

Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, bir süre rüzgar beklerken antrenman turları attı. Başhakem Ezgi Kayacı'nın rüzgara göre uygun parkuru belirlemesinin ardından koy içinde yarışa başlayan yatçılar, rüzgar ve rakipleriyle mücadele ederek bitişe geldi.

Dereceye girenlere ödülleri yarın kulüp bahçesinde gerçekleştirilecek törende verilecek.

Dört ayaktan oluşan kupanın son ayak yarışları, 19 Nisan'da yapılacak.

Kupanın 3. ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-1

1- Vakkorama (Cem Hakko)

2- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

3- Farraway (Zafer Öznur)

IRC-2

1- Adam Sailor (Alp Doğuoğlu)

2- M2 (Hasan Cıplak)

3- Aurora X (Burak Algon)