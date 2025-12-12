Astor Şarj Ankara Yelken 25. Yıl Kupası, Marmaris'te yapılacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilecek Astor Şarj Ankara Yelken 25. Yıl Kupası'nın basın toplantısı yapıldı.

Ankara Yelken Kulübünün kuruluşunun 25. yılı kapsamında düzenlenecek organizasyonun Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü'ndeki basın toplantısına Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ankara Yelken Kulübü Başkanı Sermurat Küçükgül, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü Başkanı Bülent Çelik, organizasyonun yarış kurulu başkanı Adnan Özaslan ve davetliler katıldı.

Ankara'nın bundan sonra denize açılan kapısının Marmaris olacağını aktaran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, şunları kaydetti:

"Ankara, denizi olmayan bir yer. Nasıl yelken oluyor? Tabii bu gönül, tutku işi. İlla denize ihtiyacınız yok. Eğer bir şey istiyorsanız gidip yerini buluyorsunuz. Ankara, böyle meydan okumaların kenti. Cumhuriyet kurulurken de büyük bir meydan okuma, büyük bir başkaldırı var. Yelken, rüzgar, bağımsızlık, özgürlük, Ankara'ya sığmamış ve demişler ki biz bir yelken kulübüyle denizlere, başka diyarlara, karadan gidebileceğimiz yerlerin dışında yerlere de açılalım. O yüzden çok kıymetli. Ben o günden bugüne bu işin bayraktarlığını yapan, yöneticiliğini yapan bütün sporculara, kulüp üyelerine, dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Umarım Marmaris güzel bir ev sahipliği yapar. 600'ün üzerinde üyesi bulunan, bugüne kadar yüzlerce sporcu yetiştirmiş, 50'nin üzerinde genç sporcusu olan gerçekten güçlü, köklü bir kulüp. 25 yıldır bunu devam ettirerek ülkemizde gerçekten sivil toplum örgütlerinin bu sürede ayakta, hayatta kalabilmesi de önemli bir konu. Ben çok başarılı buluyorum. Bundan sonra da bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Marmaris'i Ankara'nın denize açıldığı yer olarak artık konuşabiliriz. O yüzden başarılı bir yarış, nice 25 yıllar diliyorum."

Ankara Yelken Kulübü Başkanı Sermurat Küçükgül ise Marmaris Belediyesinin ve Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün katkılarına dikkati çekerek, "Ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizi motive ettiler. Bundan sonraki yarışlarımızı da başkanımızla, başkan yardımcılarımızla değerlendirdik. Burada devam ettirmek üzere bir karar alma aşaması içerisindeyiz. Bizler Ankara'dan, denizi olmayan bir yerden geliyoruz. 25 yıllık kulübümüzün geçmişinde başkanlarımızın, sporcularımızın büyük emekleri, büyük katkıları var. Onlardan aldığımız enerjiyle, topladığımız rüzgarlarla bugün buradayız. Tarihimizde ilk defa böyle büyük bir organizasyona imza atıyoruz. Bunu da burada yapmaktan büyük bir zevk duyuyoruz." diye konuştu.

Kulübün başlangıç hikayesini anlatan Küçükgül, "Ankara'daki en zorlu şeylerden birisi de diğer insanlara Ankara'da yelken yapılabileceğini anlatmaktır. Bir arkadaşımız İstanbul'dan misafir olarak Ankara'ya geldiğinde gölde yelken yapıyor. Geri İstanbul'a dönüyor, diyor ki Ankara'da yelken yaptım ve biraz da yandım. Böyle güzel bir güneşli kış gününde. Hiçbir arkadaşını inandıramamış. O da bizi arayıp bizimle paylaşmıştı. Ankara'da yelken yapılabildiğini 25 yıl sonra bile anlatmak çok zor." ifadelerini kullandı.

Ankara Yelken Kulübünün Türkiye'nin en nezih kulüplerinden biri olduğunu belirten Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü Başkanı Bülent Çelik, "Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü olarak onları burada misafir etmenin ve denizle kavuşturabilmenin gururunu yaşıyoruz. Ayrıca bu sene Marmaris'teki etkinliklerin arasında yarışlarımızı çoğaltarak hem ilçemize hem Türkiye'ye hem de yelken sporuna katkı sunabilmenin gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Organizasyonun yarış kurulu başkanı Adnan Özaslan ise kulübün çeyrek asrı tamamladığını aktararak, "Biz denizi olmayan bir kenttik. Bozkırın cesur çaylakları diye bir sloganla yola çıktık. Sonra dedik ki Türkiye'nin tüm denizleri bizim. 25 yılda görüyorum ki hemen hemen her şehirde Ankara'da denizciliği öğrenmiş sporcular bir şey yapıyor. Bu çok gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.