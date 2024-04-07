Muğla'da düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 4. ayak mücadelesi sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 15'incisini düzenlediği kış trofesinin 4. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belarus, Belçika, Fransa, Almanya, Kazakistan ve Rusya'dan 32 yelkenli yat ile 290 sporcu katıldı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifingle hazırlıklarını tamamlayan yatlar, bağlı bulundukları Marmaris'teki Netsel Marina'dan ayrılarak uzun süre antrenman turları attı.

Hakem heyetinin rüzgara göre parkur belirlemesinin ardından yatlar sınıflarına göre start aldı.

Sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şöyle:

IRC-0

1- Wings Racing (Fırat Şahin)

2- Eker 40 (Gökhan Kiraz)

3- Wild West (Tora Kutoğlu)

IRC-1

1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

2- Parma (Evgenii Gulin)

3- Anyway (David Tsogoev)

IRC-2

1- Corendon Cheese (Güney Kaptan)

2- Ada Sailor/Adaköy Marina Cook's Club Ada (Alp Doğuoğlu)

3- Marmarisa (Gleb Semerenko)

IRC-3

1- Auriga (Behlül Usluoğlu)

2- M2-DRD Hotels (Hasan Cıplak)

3- Looping (Yriy Sholov)

Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları, 20-21 Nisan'da yapılacak 5. ayak yarışlarıyla sona erecek.