Marmaray savaş alanına döndü! Fenerbahçeliler, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçe taraftarları, Marmaray'da 3 Trabzonspor taraftarına linç girişiminde bulundu. Söğütlüçeşme durağında birçok Fenerbahçeli taraftarın saldırıda bulunduğu Trabzonsporlular trenden kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
İstanbul'da oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar, Marmaray'da Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştı. Söğütlüçeşme durağı bir anda savaş alanına döndü.
TRABZONSPORLULAR CANINI ZOR KURTARDI
Fenerbahçe taraftarının arasında kalan 3 Trabzonsporlu saldırıya uğradı. Bazı sarı-lacivertli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalıştı ancak gözü dönmüş grup bordo-mavili taraftarları tekme tokat dövdü. Can havliyle kendilerini trenden atmayı başaran Trabzonsporlular olay yerinden hızla uzaklaştı.