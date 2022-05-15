Marmaray savaş alanına döndü! Fenerbahçeliler, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı - Haberler

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Marmaray savaş alanına döndü! Fenerbahçeliler, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Marmaray savaş alanına döndü! Fenerbahçeliler, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı

Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçe taraftarları, Marmaray'da 3 Trabzonspor taraftarına linç girişiminde bulundu. Söğütlüçeşme durağında birçok Fenerbahçeli taraftarın saldırıda bulunduğu Trabzonsporlular trenden kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'da oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar, Marmaray'da Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştı. Söğütlüçeşme durağı bir anda savaş alanına döndü.

TRABZONSPORLULAR CANINI ZOR KURTARDI

Fenerbahçe taraftarının arasında kalan 3 Trabzonsporlu saldırıya uğradı. Bazı sarı-lacivertli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalıştı ancak gözü dönmüş grup bordo-mavili taraftarları tekme tokat dövdü. Can havliyle kendilerini trenden atmayı başaran Trabzonsporlular olay yerinden hızla uzaklaştı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Süper Lig, Marmaray, Spor, Haberler

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