Mardin Kızıltepe Spor Lisesi beyzbol takımı Türkiye şampiyonu oldu

Mardin Kızıltepe Spor Lisesi'nde Türkiye'de fazla oynanmayan spor olması nedeniyle malzeme güçlüğü çeken beyzbol takımı, okulun da desteğiyle Amerika'dan top ve eldiven getirildi. Takım, zamanla yıpranan malzemeleri tekrar tekrar dikerek halı sahada antrenmanlarını sürdürdü ve okul sporları kapsamında düzenlenen Beyzbol Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

MARDİN Kızıltepe Spor Lisesi'nde Türkiye'de fazla oynanmayan spor olması nedeniyle malzeme güçlüğü çeken beyzbol takımı için, okulun da desteğiyle Amerika'dan top ve eldiven getirildi. Zamanla yıpranan malzemeleri tekrar tekrar dikerek halı sahada antrenmanlarını sürdüren takım, okul sporları kapsamında düzenlenen ve 12 ilden 180 sporcunun katıldığı Beyzbol Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Kulüp Antrenörü Metin Demir, "Zamanla yıprandığı,yırtıldığı için imkanımız da olmadığından toplarımızı ve eldivenlerimizi kendi elimizle diktik. Belki 3-4 defa dikmişizdir. Sahamız yok, halı sahada çalışıyoruz, çabalıyoruz" dedi.

Kızıltepe Spor Lisesi'nde 2018 yılında kurulan ve Türkiye'de fazla oynanmayan spor olması nedeniyle malzeme güçlüğü çeken beyzbol takımı için, okulun da desteğiyle Amerika'dan top ve eldiven getirildi. Takım, yenilerini alacak imkan olmayınca zamanla yıpranan ve yırtılan malzemeleri tekrar tekrar dikerek, halı sahada antrenmanlarını sürdürdü. Geçen yıl nisan ayında Samsun'da düzenlenen Türkiye Gençler Beyzbol Müsabakaları'nda üçüncü olan takım, bu yıl okul sporları kapsamında 12 ilden 180 sporcunun katıldığı Beyzbol Gençler Türkiye Şampiyonası finallerine kaldı. Takım, Mardin'de oynanan maçta Ankara Spor Lisesi'ni 4-0 geriye düştükleri maçta 5-4 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon sporculara İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Büyük ve Okul Müdürü Mesut Kılıç tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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