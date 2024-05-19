Mardin'de 79 yaşındaki Kadriye Nine ve ailesinin Galatasaray sevdası sosyal medyada büyük ilgi görüyor
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Kadriye Nine ve ailesinin Galatasaray sevdası sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Kadriye Nine, 6 yıl önce izlediği bir maçta Galatasaray'dan etkilendikten sonra sarı-kırmızılı renklere bağlanmıştır.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Kadriye Nine ve ailesinin Galatasaray sevdası sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
79 yaşındaki Kadriye Temel ve ailesindeki Galatasaray sevdası görenleri şaşırtıyor. 6 yıl önce izlediği bir maçta Galatasaray'dan etkilendikten sonra sarı-kırmızılı renklere bağlanan Kadriye Nine, ailesi ile beraber derbiyi televizyondan büyük bir heyecanla takip etti.
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı öncesi formalarını giyerek, ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin gol sevincini yaparak fotoğraf çekti. Maç öncesi sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük ilgi gördü. - MARDİN