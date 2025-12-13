Basketbolda Trabzonspor'un en skorer oyuncusundan Avrupa kıyaslaması

Haberler

Trabzonspor'un şutör oyun kurucusu Marcquise Reed, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en iyi ligi olduğunu belirtti ve TOFAŞ karşısında 41 sayı atarak kariyer rekoru kırdı. Taraftar desteğinin önemine vurgu yapan Reed, sezon hedeflerini play-off'lara kalmak olarak açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un şutör oyun kurucusu Marcquise Reed, " Türkiye'nin Avrupa'nın en iyi ligi olduğunu düşünüyorum. Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) iki büyük takımı ve 7 yabancı oyunculu sistemiyle çok rekabetçi bir lig." dedi.

Ligde bu sezon 10 müsabakada 209 sayı bulan 30 yaşındaki ABD'li basketbolcu, TOFAŞ karşılaşmasında 41 sayı kaydederek kariyer rekoru kırdı.

İç saha maçlarının birçoğunda en skorer oyuncu olan Reed, taraftarın da en sevdiği basketbolcular arasında yer alıyor.

Reed, AA muhabirine, TOFAŞ maçında 41 sayı bulduğu için çok mutlu olduğunu, daha önce profesyonel kariyerinde böyle bir performans yaşamadığını söyledi.

Taraftar desteğinin maçlarda kendilerini daha çok motive ettiğini belirten Reed, "Ligde zorlu karşılaşmalar oynuyoruz. Bizim için taraftarımızın desteği oldukça önemli. Onların vermiş olduğu gücü takım olarak sahaya yansıtıyoruz. Böylece play-off'lara kalma yolunda bizim için daha iyi bir motivasyon oluyor." dedi.

Ligin yeni takımlarından olduklarını hatırlatan Reed, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımımız bu sene lige yeni çıkmış olmakla birlikte lige adapte oluyoruz. Ben de takımımla birlikte ilk aylarda buna katkıda bulundum. Geçen sene TOFAŞ'ta birlikte oynadığım Berk Demir'le yakın arkadaşlığım var. Ligde 2 yılı aşkın süredir oynuyorum ve tanıdığım birçok oyuncu var. Hep birlikte takımı lige adapte edip maçları kazanmaya çalışıyoruz. Takımda herkesin birbiriyle çok iyi anlaştığını düşünüyorum, herkes birbiriyle kolay iletişim kurabiliyor."

Skorer olmasının sahada sonuna kadar mücadele etmesinden kaynaklandığını aktaran Reed, gençliğinden bu yana profesyonel basketbolcu Derrick Rose'u takip ettiğini belirtti.

"Avrupa'nın en iyi ligi olduğunu düşünüyorum"

Türkiye'de basketbolda üst düzey rekabetin yaşandığını vurgulayan Reed, " Türkiye'nin Avrupa'nın en iyi ligi olduğunu düşünüyorum. Avrupa Ligi'nin iki büyük takımı ve 7 yabancı oyunculu sistemiyle çok rekabetçi bir lig. Oynadığım en rekabetçi lig, Türkiye ligi diyebilirim." dedi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün'ün oyun tarzını Nikola Jokic'e benzettiğini belirten Reed, "NBA'de forma giyen Türk oyunculardan Alperen Şengün'ü takip ediyorum. Onunla daha önce ligimizde karşı karşıya gelmiştik. Oyun tarzı Nikola Jokic gibi. Pasları ve ribauntlarını Jokic'e çok benzetiyorum. Onu iyi takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Genç basketbolculara çok çalışmaları tavsiyesinde bulunan bordo-mavili oyuncu, "Ben seviye olarak basketbola alt seviyede başladım. Bu yüzden daha fazla mücadele etme gereksinimi duydum. Hep mücadele içindeydim. Onlara mesajım, hep sıkı çalışmaları hem de basketbol oynarken büyüyerek yola devam etmeleri." diye konuştu.

Kendisine sezon için bireysel hedef koymadığını belirten Reed, takım halinde başarılı olup sezon sonunda play-off'lara kalmak istediklerini vurguladı.

"Kariyer maçımı oynadım"

TOFAŞ'a karşı oynadığı müsabakanın kendisi için en unutulmaz maç olduğunu ifade eden Reed, "Bizim için şu ana kadar sezonun en zor mücadelesi, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e karşı oynadığımız maçtı. Orada rakip zor şutlarda isabet buldu. En eğlendiğim karşılaşma ise TOFAŞ'a karşı olan son maçtı. Kariyer maçımı oynadım, bu benim en eğlendiğim maçtı." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini zorlayan şeyin aile özlemi olduğunu kaydeden Reed, "Benim için bu yolculukta en zor şey, ailemi özlemek oluyor. Çünkü ülkemden kilometrelerce uzaktayım. Onları görmem çok zor oluyor sezon içinde. Galiba benim yolculuğumdaki en büyük zorluk buydu." ifadelerini kullandı.

