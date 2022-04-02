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Manisaspor, Ege Cupa farklı başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Manisaspor, Ege Cupa farklı başladı

Manisaspor U13 Takımı Ege Cup'a iddialı bir giriş yaparak rakibi Manisa Yıldızspor'u 5-1 yendi.

MANİSA (İHA) - Manisaspor U13 Takımı Ege Cup'a iddialı bir giriş yaparak rakibi Manisa Yıldızspor'u 5-1 yendi.

Ege Cup B Grubu'nun ilk maçında Manisa Yıldızspor ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın ikinci yarısında coştu. Manisa Yıldızspor Hüseyin'in kaydettiği golle maçta 1-0 öne geçerken, Manisaspor bu gole 10 dakika sonra Muhammet ile cevap verdi. Durumu eşitleyen siyah-beyazlılar, Ömer (2), Berke ve Erhan'ın golleriyle maçın skorunu ilan etti. (5-1)

Maçın bitiş düdüğü ile iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik ederken, Manisaspor 3 puanı hanesine yazdırmanın mutluluğunu yaşadı. Manisaspor önümüzdeki hafta deplasmanda Aydın Yıldızspor ile karşılaşırken, Manisa Yıldızspor ise haftayı BAY olarak geçirecek. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Manisaspor, Manisa, Ege, Spor, Haberler

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