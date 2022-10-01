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Manisa spor haberleri | Salihli Atlı Spor Kulübü'nden deniz kenarında safari

Spor Haberleri

Manisa spor haberleri | Salihli Atlı Spor Kulübü'nden deniz kenarında safari

Manisa habere göre Türkiye Jokey Kulübü Hipodromu'nda yıllarca koştuktan sonra emekliye ayrılan atlar, Salihli Atlı Spor Kulübü üyeleri sayesinde Kuşadası Pamucak sahilinde emekliliğin tadını çıkarıyorlar.

Türkiye Jokey Kulübü Hipodromu'nda yıllarca koştuktan sonra emekliye ayrılan atlar, Salihli Atlı Spor Kulübü üyeleri sayesinde Kuşadası Pamucak sahilinde emekliliğin tadını çıkarıyorlar.

Salihli'de Atlı Spor ve Binicilik konusunda insanları bilgilendirmek, unutulmuş spor dallarını yaşatmak amacıyla kurulan Atlı Spor Kulübü üyeleri, yılda 4 kez düzenledikleri deniz safarisiyle atlarını rehabilite ediyor. Kulüp üyeleri Hasan Yalabık, Memduh Afşar, Yunus Başbuğ, Mehmet Kuru, Özay Afşar, Ali Osman Tınmaz, Semih Yüksel, Gürsel Ege, Yalçın Uyanık ve Erkan Ersan tarafından Kuşadası Pamucak sahilinde düzenlenen safaride atlar, hem özgürce koşarken, hem de dizlerine kadar suya girip deniz suyu ile ayaklarını rehabilite edip, ayaklarında yara varsa sağlığına kavuşuyor.

Kulüp üyeleri adına Hasan Yalabık, "Seyrine doyum olmayan görüntülerin yaşandığı sahilde denize giren atlarımızı her sezon olduğu gibi bu sezon da atlarımızı denize soktuk. Deniz tuzlu olduğu için atlarımızın kaslarının esnemesinde, eklemlerinin güçlenmesinde ve tırnak yapısında büyük rol oynuyor. Atlarımızın özgüvenini yükseltiyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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