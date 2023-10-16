Manisa'nın temsilcileri galibiyet ve mağlubiyetle ayrıldı

Manisa'nın profesyonel liglerdeki temsilcilerinden Akhisarspor 3. Lig'deki ilk galibiyetini alırken, Turgutluspor liderin 1 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi. Somaspor ise kendi evinde mağlup oldu.

Manisa'nın profesyonel liglerdeki temsilcilerinden Akhisarspor 3. Lig'deki ilk galibiyetini alırken, Turgutluspor ise deplasmandan galip dönerek lider Karşıyaka'nın 1 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi. Somaspor ise kendi evinde Iğdır FK'ya kaybederek yara aldı.

Manisa'nın profesyonel liglerdeki 4 temsilcisinden 3'ü bu hafta oynadıkları karşılaşmalarda 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Milli ara nedeniyle Manisa FK haftayı hazırlık karşılaşması yaparak geçirdi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Turgutluspor deplasmanda 1954 Kelkit Belediyespor'u 2-0 yenerek lider Karşıyaka'nın 1 puan gerisinde ikinciliğe yükseldi. TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Akhisarspor ise ligin 6. haftasında ilk galibiyetini deplasmanda 1922 Konyaspor'u 1-0 yenerek elde etti. 6. hafta sonunda oynadığı 5 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Akhisarspor 15 takımlı grupta 12. sıraya yükseldi. Turgutluspor ligin 7. haftasında kendi evinde Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nü ağırlarken, Akhisarspor da Bayburt Özel İdare Spor'u kendi evinde ağırlayacak.

Manisa'nın TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki temsilcisi Somaspor ise ligin 8. haftasında kendi evinde Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu. Somaspor kendi evinde aldığı yenilgi ile 4. sıradan 6. sıraya geriledi. Somaspor ligin 9. haftasını bay geçecek. Milli ara nedeniyle Trendyol 1. Lig'deki Manisa temsilcisi Manisa FK ise lige verilen ara nedeniyle Göztepe ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kaybetti. - MANİSA