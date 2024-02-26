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Manisa Futbol Kulübü, Gençlerbirliği maçının ardından yenileme çalışması gerçekleştirdi

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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği maçının ardından yenileme çalışması gerçekleştirdi. Manisa FK, 25. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor hazırlıklarına ise çarşamba günü başlayacak.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği maçının ardından yenileme çalışması gerçekleştirdi. Manisa FK, 25. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor hazırlıklarına ise çarşamba günü başlayacak.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında evinde 1-1 berabere kaldığı Manisa FK mücadelesinin ardından yenileme antrenmanı yaptı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Gençlerbirliği maçında görev alan oyuncular, salonda bisiklet ve yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

27 Şubat Salı gününü izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, 28 Şubat Çarşamba günü toplanarak, Trendyol 1. Lig 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başlayacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Sakaryaspor Trendyol Manisa Futbol Spor Güncel Haberler

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