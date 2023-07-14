Manisa FK, Tugay Kaçar ile sözleşme imzaladı

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un orta saha oyuncusu Tugay Kaçar ile resmi sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki oyuncu daha önce Denizlispor, Ofspor, Kızılcabölükspor, Ankaraspor, Karşıyaka, Giresunspor, Gaziantep FK ve Boluspor formaları giydi. Geçen sezon Boluspor'da 30 lig maçında 2 bin 500 dakika süre alarak 3 asist yaptı.