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Manisa FK, Tugay Kaçar ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un orta saha oyuncusu Tugay Kaçar ile resmi sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki oyuncu daha önce Denizlispor, Ofspor, Kızılcabölükspor, Ankaraspor, Karşıyaka, Giresunspor, Gaziantep FK ve Boluspor formaları giydi. Geçen sezon Boluspor'da 30 lig maçında 2 bin 500 dakika süre alarak 3 asist yaptı.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, transferde daha önce anlaştığı Boluspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'la resmi sözleşme imzaladı. Denizlispor'da futbola başlayan 30 yaşındaki oyuncu, Ofspor, Kızılcabölükspor, Ankaraspor, Karşıyaka, Giresunspor, Gaziantep FK ve Boluspor formalarını terletti. Turgay, Boluspor'da geçen sezon 30 lig maçına çıktı. Toplam 2 bin 500 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu 3 asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Denizlispor Boluspor Ofspor Manisa Spor Haberler

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