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Manisa FK, Evinde Esenler Erokspor’a 1-0 Yenildi

Manisa FK, Evinde Esenler Erokspor’a 1-0 Yenildi
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup olarak sahasındaki ilk yenilgisini aldı. Maçta Alper Karaman'ın 39. dakikada kaydettiği gol, karşılaşmanın tek sayısı oldu.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup olarak sahasındaki ilk yenilgisini aldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada sağ kanattan gelişen Manisa FK atağında, Diallo'nun pasında topla buluşan Ramirez'in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

9. dakikada Fofana'nın pasında sol kanattan ceza sahası içine giren Kaan Kanak'ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ekrem kurtardı.

16. dakikada gelişen Manisa FK atağında Fofana'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Ekrem uzanarak kurtarışı yaptı ve sonrasında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

24. dakikada Esenler Erokspor'da Catakovic, kaleci Alperen'in zamanlama hatasını iyi değerlendirerek kalecinin sağından topu ağlara göndermek isterken savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

38. dakikada Cissokho'nun ortasında iyi yükselen Osuji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

39. dakikada gelişen Esenler Erokspor atağında Catakovic'ten gelen pas sonrası savunma arkasına sarkan Alper Karaman ceza sahası içinde kaleci Alperen'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

48. dakikada Esenler Erokspor tarafından ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta sert bir vuruş yapan Mücahit Albayrak'ın topu kalenin az farkla üstünden auta çıktı.

54. dakikada Diallo'nun sağ kanattan yaptığı ortada Erokspor savunmasından dönen topu önünde bulan Osuji'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ekrem'de kaldı.

57. dakikada gelişen Manisa FK atağında Fofana'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye çektiği şut az farkla auta çıktı.

71. dakikada Ryan Jack'in ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Alperen Uysal kurtardı.

84. dakikada gelişen Esenler Erokspor atağında Alper'in ceza sahası yayından çektiği sert şutu kaleci Alperen uzanarak kornere çeldi.

90+4. dakikada Manisa FK'da Kaan'ın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Efe Taylan'ın kafa vuruşunda kaleci Ekrem son anda kurtardı.

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Barış Çiçeksoyu, Serdar Osman Akarsu

Manisa FK: Alperen Uysal, Bartu, Kaan Kanak, Diallo (Hodzic dk. 64), Oğuz (Muhammed Kiprit dk. 73), Cissokho, Ramirez (Efe Taylan dk. 64), Fofana, Muhammed Ensar, Oktay (Kazım Can Kahya dk. 86), Osuji (Okyere dk. 73).

Yedekler: Birkan, Eren Karataş, Kadir Kaan Yurdakul, Mustafa İnan, Umut Erdem.

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Metehan Mert, Nzaba, Oscar Pinchi (Jair Tavares dk. 76), Mücahit Albayrak (Eşref Korkmazoğlu dk. 84), Laine, Ryan James Jack, Mame Faye (Oğuz Ceylan dk. 89), Alper Karaman (Ertuğrul İdris Furat dk. 85), Catakovic (Junior Fernandez dk. 76).

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Sakıb Aytaç, Altar Han Hidayetoğlu, Sefa Narin, Berkay.

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Alper Karaman (dk. 39) (Esenler Erokspor),

Sarı kartlar: Hodzic (Manisa FK), Laine, Ryan James Jack (Esenler Erokspor) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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