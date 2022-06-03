Manisa FK'da Özgür Çek gidiyor Spor Tooto 1'inci Lig'de yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü'nde kadro yapılanması devam ediyor. Spor Tooto 1'inci Lig'de yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü'nde kadro yapılanması devam ediyor. Kiralık olarak kadroya dahil edilen Serge Tabekou ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda sol bek Özgür Çek'in de takımdan ayrılacağı öğrenildi. Sportif direktör Levent Devrim ve teknik direktör Levent Eriş yönetiminde transfer hazırlıklarına başlayan Ege temsilcisinde Özgür'ün yeni sezonda kadroda düşünülmediği ifade edildi. Geçen sene başında Denizlispor'dan transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, Manisa FK formasıyla 20 lig maçına çıktı. Toplam 943 dakika görev yapan Özgür 1 asistle oynadı. Demirören Haber Ajansı / Spor Özgür Çek Manisa Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Manisa FK'da Özgür Çek gidiyor - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.