Manisa ekibi Nurlupınarspor'a Amatör Futbol Disiplin Kurulu'ndan ayrımcılık cezası

BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'ta 15 Şubat'ta oynanan Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor-Manisaspor maçında ev sahibi ekibin stadyumda çaldığı terör propagandası içeren şarkı için ceza verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Mümin Özkasap Stadı'ndaki karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi ekibe Futbol Disiplin Talimatı'nın, ırk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen davranışları içeren 42'nci maddesi uyarınca hükmen mağlubiyet, 3 puan silme ve 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Karar sonrası grupta 47 puanla lider konumda bulunan Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor, toplamda 6 puan kaybederek 41 puana geriledi ve ligde 5'inci sıraya düştü. Karşılaşma sonrası yapılan incelemelerde maç öncesinde statta çalınan 'Şer Şere' isimli şarkı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42'nci maddesi kapsamında işlem yapıldı. AFDK tarafından alınan karara göre Manisa temsilcisi 3-0 hükmen mağlup ilan edilirken, kulübün mevcut puanından 3 puan silindi. Ayrıca kulüp 5 resmi müsabakasını seyircisiz oynama cezası aldı. Disiplin talimatlarının ilgili maddeleri doğrultusunda kulüp yöneticileri de cezalandırıldı. Aziz Üzbaş, Umut Ördek, Semih Muhammet Ertetik, Nesip Şık, Mehmet Salih Pektaş ve Ahmet Taşdemir'e 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilirken, her bir yöneticiye ayrıca 15'er bin TL para cezası kesildi.

AYRIMCILIK VE İDEOLOJİK PROPAGANDA SAYILDI

Futbol Disiplin Talimatı'nın ırk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen davranışlara uygulanacak yaptırımları içeren 42'nci maddesi uyarınca futbolculara 4 ila 8 müsabakadan men cezası, kulüp yöneticilerine ise 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası veriliyor. İhlalin ağırlığına göre veya tekerrür halinde, kulübe bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek cezalar da uygulanıyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Nurlupınarspor Yönetimi, AFDK'nın kestiği ceza sonrası açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Nurlupınar Spor Kulübü olarak, mücadele ettiğimiz Bölgesel Amatör Lig'de sahada alın terimizle lider konumda bulunuyor ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki; sahada önümüze geçemeyen bazı çevrelerin, masa başı girişimlerle kulübümüzü engellemeye çalıştığını görmekteyiz. Haksız ve hukuka aykırı şekilde puanımızın silinmesi, sadece kulübümüze değil, Türk futbolunun adalet ve fair-play ruhuna da zarar vermektedir. Bizler Nurlupınar Spor olarak, her zaman sahada kazanmayı ilke edinmiş bir kulübüz. Emekle, inançla ve alın teriyle elde ettiğimiz başarının bu şekilde gölgelenmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu süreçte gerekli tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ve hukuki süreci titizlikle takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan ricamız; birlik ve beraberlik içinde, takımımıza olan desteklerini aynı inanç ve kararlılıkla sürdürmeleridir. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı