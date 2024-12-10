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Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım

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Sivasspor- Galatasaray maçında Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyon, gündemdeki yerini koruyor. Arnavut golcü Manaj, 15. hafta VAR kayıtlarının açıklanmasından hemen sonra sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor- Galatasaray maçında Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonun yankıları sürüyor. Manaj, pozisyonun VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından sürpriz bir paylaşım yaptı.

MANAJ'DAN VAR KAYITLARI AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ PAYLAŞTI

Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sıcaklığını korurken TFF, haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Manaj, VAR kayıtları açıklandıktan hemen sonrasosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım;

Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım

VERMEK İSTEDİĞİ MESAJ

Futbolseverler bu paylaşımı, Rey Manaj'ın "Bazılarının kendini ispat etmeye ihtiyacı yoktur" mesajı verdiği şeklinde yorumladı.

POZİSYONUN VAR KAYITLARI

Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası maçın hakemi Turgut Doman ve VAR hakem Alper Çetin arasında geçen konuşma şu şekilde;

Hakem Turgut Doman: Başka bir açı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?

VAR Hakemi Alper Çetin: Gösteriyorum bir açı daha.

Hakem Turgut Doman: Buradan bir oynatalım önce. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum.

VAR Hakemi Alper Çetin: Tamamdır, karar senin.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Galatasaray maçında faul yaptığı Barış Alper Yılmaz'dan özür dilemişti.

Rey Manaj, paylaşımına şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak veya sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maç skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem olmuştu.

Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Bunun menejeri kim fener ile bağlantısı varmı araştırmak lazım maç boyunca takındığı hal normal değildi

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Haber YorumlarıSer_hat:

Turgut Doman ya sen körsün ya da art niyetli.Barış yalan söyledi,abarttı,canı oynamak istemiyor.önündeki önemli 3 maç da yok..ray manay adam ol akıllı ol.ya da defol git ülkene.

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Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Herifsen ikinci maçta sakatlık bahanesi uydurmak veya taktik icabı kart cezalısı olmazsın..Çünkü bunu unutmayacağız.

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Haber YorumlarıNuh Malkoc:

Bu Arnavut cacığı kesin acundan talimat ve teşvik aldı.

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