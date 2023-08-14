Maltepe Gençlik Günleri Spor Karnavalı Sona Erdi

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği Maltepe Gençlik Günleri Spor Karnavalı, Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleşti. Karnavala katılanlar birbirinden farklı spor ve oyun dallarında eğlenceli zaman geçirdi. Ayrıca kedi ve köpekler için mama dağıtımı da yapıldı.

Maltepe Belediyesi'nin 17-25 yaş aralığındaki ilçeli gençler için düzenlediği "Maltepe Gençlik Günleri" Spor Karnavalı'yla sona erdi. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı yanındaki alanda düzenlenen ve gün boyu devam eden karnavala her yaştan Maltepeli katıldı.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından "Sporun kalbi Maltepe" sloganıyla düzenlenen karnavala katılanlar; futboldan basketbola, tırmanma duvarından masa tenisi, dart ve rodeoya birbirinden farklı spor ve oyun dallarında eğlenceli zaman geçirdi. Karnavalda kedi ve köpekler için mama dağıtımı da yapıldı. Karnaval, vatandaşların sporla iç içe, sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla düzenlendi.

Festivale katılanlar düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Zübeyde Türkmen Sütçü: "Oğlum beş yaşında. Araba yarışına katıldı ve çok eğlendi. Babasıyla birlikte şimdi masa tenisi oynuyor. Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği bu hizmetten çok memnun kaldık. Çok teşekkür ederiz."

-Yusuf İnan: "Maltepe Belediyesi'nin Fındıklı Mahallesi'nde de ücretsiz etkinlikleri oluyor. Bu etkinlikler çocuklarımız için çok faydalı oluyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz."