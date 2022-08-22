Malatya haber: Yeni Malatyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Malatya haberi... Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cuma günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına çift antrenmanla başladı. Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cuma günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına çift antrenmanla başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar yaptı. Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek. Spor Kaynak: AA / Volkan Kaşik Yeni Malatyaspor Eyüpspor Spor Haberler

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