Mahmut Demir, 10 Milyon Dolar Teklifi Reddetti

Eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, 1994 yılında kazandığı dünya şampiyonluğu sonrası ABD milli takımı adına güreşmesi için kendisine yapılan 10 milyon dolar para ve ev teklifinin yanı sıra başka ülkelerden aldığı milyonluk teklifleri de reddettiğini açıkladı.

"10 milyon dolarlık teklifi 10 saniye bile düşünmeden reddettim"

1994 yılında Amerikalı rakibi şimdiki ABD Güreş Federasyonu Başkanı Bruce Baumgartner'i finalde yenip sırtına çıkarak kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından ABD Güreş Federasyonu'ndan 10 milyon dolar ve ev teklifi aldığını ancak Türkiye'yi temsil etmenin onurunun parayla ölçülemeyeceği için bir an bile düşünmeden teklifi reddettiğini belirten Mahmut Demir, "10 milyon dolarlık teklifi 10 saniye bile düşünmeden reddettim. Onun dışında başka milyonluk teklifler de geldi. Onları da bir saniye bile düşünmeden reddettim" dedi.

"Türk milletinin ferdi olmak en büyük onurdur"

Danışmanlarının ülkeler arasında krize yol açabileceğini düşündükleri için ABD'nin haricinde teklif aldığı diğer ülkeleri açıklamadığına değinen Demir, "Belki ilerde anılarımızda yazarız. Çok milyon dolarları Türkiye için reddettim. Bu ülkenin insanları, toprakları, havası, suyu bizim için çok kıymetli. Milyar dolarlara da değişmeyiz. Çünkü Türk milletinin ferdi olmak en büyük onurdur. Bunun bedelini parayla, pulla da ölçemezsiniz" diye konuştu.

Atlanta Olimpiyatları'nda kazandığı olimpiyat madalyasının büyük anlamlar içerdiğini hatırlatan efsane güreşçi, "Benden önce serbest güreşte en son şampiyon 1968 yılında çıkmış. Aradan 28 yıl geçiyor. Benden sonra da bir 20 yıl Türk sporcuları olimpiyat şampiyonu olamadılar. O teklifi kabul etmiş olsaydım benim ülkem 48 yıl olimpiyat şampiyonu çıkaramamış olacaktı" şeklinde konuştu.

Kendisini derse davet eden TOBB Beyazit İlkokulu öğrencileriyle buluştuğu ziyaretinde bir öğrenciyle gösteri maçı yaparak hediyeler verip tavsiyelerde bulunan evli ve 2 çocuk babası 55 yaşındaki Demir, "Yarın okuyup iyi yerlere geleceksiniz. Ama gidip elin yabancısına hizmet etmeyeceksiniz. Bu ülkede yaşayacak, okuyacak, bu ülkenin çocuklarını eğiteceksiniz. Bu ülkenin insanlarına hizmet edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Mahmut Demir ile güreş yapmaktan mutluluk duyan Ayaz Can Tıngır, başarılı bir güreşçi olmayı hedeflediğini söyledi. Sınıf öğretmeni Meltem Emiroğlu ve öğrencileri, panoya fotoğraflarını astıkları Amasya'nın yetiştirdiği şampiyon güreşçiye ziyareti için teşekkür etti.

Mahmut Demir'in başarıları:

1986 yılı Sonbor, Yugoslavya'da gençler serbest stil 130 Kg Balkan 2.

1986 yılı Schiffertadt, Federal Almanya'da gençler serbest stil 100 Kg Dünya 6.

1986 yılı Linköping, İsveç'te ümitler serbest stil 100 Kg Avrupa 4.

1987 yılı Selanik, Yunanistan'da gençler serbest stil 130 Kg Balkan 2.

1987 yılı Katovice, Polonya'da gençler serbest stil 115 Kg Avrupa 3.

1988 yılı Walbrzych Polonya'da ümitler serbset stil 130 Kg Avrupa 5.

1988 yılı Köstence, Romanya'da gençler serbest stil 100 Kg Balkan 2.

1989 yılı Ulan Bator, Moğolistan'da ümitler serbest sil 100 Kg Dünya 2.

1989 yılı Martign, İsviçre'de serbest stil 100 Kg Dünya 5.

1990 yılı Sakarya'da Gençler serbest stil 100 Kg Balkan 1.

1990 yılı Finlandiya'da Ümitler serbest stil 100 Kg Avrupa 1.

1990 yılı Poznan Polonya'da serbest stil 100 Kg Avrupa 3.

1990 yılı Tokyo, Japonya'da serbest stil 100 Kg Dünya 7.

1991 yılı Varna, Bulgaristan'da serbest stil 130 Kg Dünya 5.

1991 yılı Atina, Yunanistan'da serbest stil 130 Kg Akdeniz Oyunları 1.

1991 yılı Stutgart Almanya'da serbest stil 130 Kg Avrupa 3.

1992 yılı Kaposhvar Macaristan'da serbest stil 130 Kg Avrupa 2.

1992 yılı Barcelona Olimpiyatları'nda serbest stil 130 Kg 4.

1993 yılı İstanbul'da serbest stil 130 Kg Avrupa 1.

1994 yılı Roma, İtalya'da serbest stil 130 Kg Avrupa 2.

1994 yılı İstanbul'da serbest stil 130 Kg Dünya 1.

1995 yılı Friborg, İsviçre'de serbest stil 130 Kg Avrupa 1.

1995 yılı Atlanta, A.B.D'de serbest stil 130 Kg Dünya 5.

1996 yılı Budapeşte, Macaristan'da serbest stil 130 Kg Avrupa 1.

1996 yılı Atlanta Olimpiyatları'nda serbest stil 130 Kg 1. - AMASYA