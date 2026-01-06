Haberler

Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi

Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi Haber Videosunu İzle
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin de formasını giydiği İspanya La Liga ekibi Mallorca'nın futbolcuları, 4 Ocak'ta oynadıkları Girona maçı öncesi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırıldığı sırada üstünde olan eşofman takımını giydi. Bu eşofman takımının stokları ABD'de kısa süre içerisinde tükenmişti.

  • Mallorca futbol takımı oyuncuları, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı esnada giydiği eşofmanı 4 Ocak'taki Girona maçı öncesi giydi.
  • Maduro'nun giydiği eşofmanın bir Amerikan markasına ait olduğu ve ABD'de stoklarının kısa sürede tükendiği belirtildi.

Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin de formasını giydiği İspanya La Liga'da mücadele eden Mallorca'nın oyuncularının 4 Ocak'ta oynadıkları Girona maçı öncesi giydiği eşofman takımı sosyal medyada dikkat çekerek gündem oldu.

MADURO İLE ÖZDEŞLEŞEN EŞOFMANI GİYDİLER

Mallorca Kulübü oyuncuları, ABD'nin düzenlediği operasyonla kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nunkaçırıldığı esnada giydiği eşofmanlardan giydi. Kulübün sosyal medya hesabı, futbolcuların stadyuma giriş görüntülerini paylaşırken futbolcuların üstündeki 'Maduro eşofmanı' gözlerden kaçmadı.

Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi

GÖRÜNTÜLER GÜNDEME DAMGA VURDU

Futbolseverler, bu durumun bilinçli mi yoksa rastlantı mı olduğunu dile getirirken, ortaya çıkan görüntüler kısa sürede spor ve siyaset dünyasında gündeme oturdu.

EŞOFMANIN STOKLARI KISA SÜREDE TÜKENDİ

Kısa süre içerisinde viral hale gelen ve merak uyandıran bu eşofman, bir Amerikan markasına ait olmasıyla da konuşulmuş, ABD'de stoklarının kısa sürede tükendiği belirtilmişti.

İşte Maduro'nun kaçırıldığı esnadaki o görüntüsü:

Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi

Salih Söğüt
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası

Dünyaca ünlü koyumuzdaki skandalın bedeli ağır oldu
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Kartepe'deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi

Kayak merkezinde ünlü otel zincirini şoke eden karar
İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası

Dünyaca ünlü koyumuzdaki skandalın bedeli ağır oldu
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım

Tüm gözler onlardaydı! Yaşadıkları tartışma sonrası yeni paylaşım
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj