Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi

Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin de formasını giydiği İspanya La Liga'da mücadele eden Mallorca'nın oyuncularının 4 Ocak'ta oynadıkları Girona maçı öncesi giydiği eşofman takımı sosyal medyada dikkat çekerek gündem oldu.

MADURO İLE ÖZDEŞLEŞEN EŞOFMANI GİYDİLER

Mallorca Kulübü oyuncuları, ABD'nin düzenlediği operasyonla kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nunkaçırıldığı esnada giydiği eşofmanlardan giydi. Kulübün sosyal medya hesabı, futbolcuların stadyuma giriş görüntülerini paylaşırken futbolcuların üstündeki 'Maduro eşofmanı' gözlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEME DAMGA VURDU

Futbolseverler, bu durumun bilinçli mi yoksa rastlantı mı olduğunu dile getirirken, ortaya çıkan görüntüler kısa sürede spor ve siyaset dünyasında gündeme oturdu.

EŞOFMANIN STOKLARI KISA SÜREDE TÜKENDİ

Kısa süre içerisinde viral hale gelen ve merak uyandıran bu eşofman, bir Amerikan markasına ait olmasıyla da konuşulmuş, ABD'de stoklarının kısa sürede tükendiği belirtilmişti.

İşte Maduro'nun kaçırıldığı esnadaki o görüntüsü: