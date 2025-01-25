Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler

Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler
Özgür Özel'in 'Aradım açmadı' iddiasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt

Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'in 'Telefonumu açmadı' sözlerine yanıt
Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay

Serbest bırakılan İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay
İYİ Partili Turhan Çömez: Kürşad Zorlu konuşma görevi verdiğimiz koşa koşa Hakan Fidan'a gidiyordu

Bu sözler canlı yayında söylendi! Kürşad Zorlu'ya çok sert ifadeler

Machester City-Chelsea maçında tarihi rekor kırıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City, evinde Chelsea'yi 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın Erling Haaland ile bulduğu golde asisti yapan kaleci Ederson, lig tarihinde en fazla asist yapan kaleci olma rekorunu kırdı. Brezilyalı eldivenin 5 asisti oldu.

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City evinde Enzo Maresca'nın yönetimindeki Chelsea'yi 3-1 mağlup etti. Dev karşılaşmada tarihi bir rekor kırıldı.

GERİDEN GELİP KAZANDI

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Chelsea adına 3. dakikada Noni Madueke kaydetti. Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri ise 42. dakikada Josko Gvardiol, 68. dakikada Erling Haaland ve 87. dakikada Phil Foden kaydetti.

Machester City-Chelsea maçında tarihi rekor kırıldı

EDERSON TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Manchester City kalecisi Ederson, Haaland'ın attığı golde yaptığı asist ile Premier Lig tarihinde en fazla asist yapan kaleci olma rekorunu kırdı. Ederson, Manchester City kariyerinde Premier Lig'deki 5. asistini yapmış oldu.

Machester City-Chelsea maçında tarihi rekor kırıldı

YENİ TRANSFERLER OYNADI

Manchester City'de yeni transferler Omar Marmoush ve Abdukodir Khusanov, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Khusanov 54, Marmoush ise 74 dakika oyunda kaldı.

CITY , CHELSEA'Yİ SOLLADI

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 41'e yükseltirken, Chelsea 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Arsenal'e konuk olurken, Chelsea sahasında West Ham'ı ağırlayacak.

Machester City-Chelsea maçında tarihi rekor kırıldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Herkes bu golün ofsayt gerekçesini konuşuyor
img

Bekleme süresi 2 saati buldu! Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu
img

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biden, başkanlığı devretmeden bir gün önce Mason Locası'na kabul edilmiş

Başkanlığı Trump'a devreden Biden 'Üstat Mason' oldu
Okan Buruk, Galatasaray'ın teklif yaptığı futbolcuyu açıkladı

Teklif yaptıkları futbolcuyu açıkladı
Dünyayı korkutan gerginlik! İki ülkenin gemileri karşı karşıya geldi

Dünyayı korkutan gerginlik! İki ülkenin gemileri karşı karşıya geldi
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem: İşçilik sıfır

Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem
Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.