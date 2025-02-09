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Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, takımını 2-0 öne geçiren golü attıktan sonra yaşadığı sevinç sırasında tribünlerden atılan bardak suyun kafasına isabet etmesiyle bir anda yerde kaldı. Brezilyalı yıldız, küçük bir müdahalenin ardından oyuna devam etti.

Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken takımının ikinci golünü atan yeni transfer Anderson Talisca, gol sevincini yaşarken neye uğradığını şaşırdı

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Brezilyalı yıldız, 43. dakikada Kostic'in sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına açtığı ortada 6 pasın içinde kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve sarı-lacivertlileri 2-0 üstünlüğe taşıdı. Talisca, gol sevincini yaşamak için gittiği korner bayrağı civarında tribünlerden fırlatılan bardak suyun kafasına isabet etmesinin ardından kendisini bir anda yerde buldu. Bir süre sonra yerden kalkan 31 yaşındaki futbolcu, küçük bir müdahalenin ardından oyuna devam etti.

İşte o anlar;

Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

2 MAÇTA 2 GOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurum FK karşılaşmasında oyuna sonradan girerek sarı-lacivertli formayı giydiği ilk maçta yeni takımında ilk gol sevincini yaşayan Anderson Talisca, Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmada da fileleri havalandırarak Fenerbahçe'deki ilk lig golünü atmış oldu. Talisca'nın 2 maçta 2 golü bulunuyor.

Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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