Kural hatası ortaya çıktı! Karagümrük-Fenerbahçe maçı tekrar mı edilecek?

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta Karagümrük'ün golünden önce kaleci Batuhan, topu yere bırakıp tekrar eline aldı. Yayıncı kuruluşun hakem yorumcuları pozisyonu kural hatası olarak değerlendirdi. Golün iptalinin gerektiğini belirten yorumcular, Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesi durumunda kural hatası başvurusunda bulunabileceğini ifade etti.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kalesinde gördüğü gol öncesi kural hatası olduğu yönünde tartışmalar yapıldı.

"GOLÜN İPTAL EDİLMESİ GEREKİRDİ"

Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi kaleci Batuhan, topu yere bırakıp, eline aldı. Yayıncı kuruluşta pozisyonu değerlendiren hakem yorumcuları Deniz Çoban, Seçim Yıldırım ve Bülent Yıldırım pozisyonda golün iptalinin gerektiğini söyledi.

FENERBAHÇE KAYBETSEYDİ BAŞVURUDA BULUNABİLECEKTİ

Kural hatası yapıldığını belirten yorumcu Deniz Çoban, "İhlal var, gol iptal edilmeliydi. Bu golü atan takım kazansaydı, diğer takım kural hatası başvurusunda bulunabilirdi." ifadelerini kullandı.

Tartışma yaratan o pozisyon:

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports