Haberler

Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Haber Videosu

İtalya ile İsrail arasında oynanan karşılaşmada yaşanan gerginlikler büyüyor. İsrail, Udine'deki maçta marşlarının ıslıklandığı ve oyuncularına küfür edildiği gerekçesiyle İtalya'yı FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

İtalya ile İsrail arasında Udine'de oynanan karşılaşma, saha içinde olduğu kadar saha dışında da tansiyonu yükseltti. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı protestolarda, göstericiler "İsrail'e kırmızı kart göster!" pankartları açarak, ülkenin Gazze'deki eylemlerini protesto etti.

Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

Göstericiler, İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi gerektiğini savundu. Yürüyüşün son bölümünde bir grubun stada yaklaşmak istemesi üzerine güvenlik güçleri devreye girdi. Polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

SAHADA DA GERGİNLİK YAŞANDI

Saha içinde de tansiyon yüksekti. İki takım oyuncuları arasında sık sık tartışmalar yaşandı. Bu gerginlik, 9 Eylül'de oynanan ilk maçın devamı niteliğindeydi. İlk karşılaşmada, İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso, kendisine "Oyuncularını eğit" diyen İsrailli futbolcuya "Kapa çeneni" diye yanıt vermişti. Buna şahit olan Nicolo Barella ise, İsrailli rakibine "Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım!" şeklinde çıkışmıştı.

Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

İSRAİL LOBİSİ HAREKETE GEÇTİ

İtalya'da oynanan maçın ardından İsrail lobisi, olayların FIFA'ya taşınması için girişimlere başladı. İsrail Futbol Federasyonu, milli marşlarının ıslıklandığı, İtalyan futbolcuların maç boyunca küfür ettiği ve tribünlerde kendilerine yönelik ayrımcı söylemlerde bulunulduğu gerekçesiyle FIFA'ya resmi şikayette bulunma kararı aldı.

Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'DAN KARAR BEKLENİYOR

İsrail cephesi, FIFA Disiplin Kurulu'nun konuyu değerlendirmesini ve İtalya'ya seyircisiz oynama ya da para cezası verilmesini talep edecek. FIFA yetkililerinin, karşılaşmaya ilişkin güvenlik raporlarını ve görüntüleri incelediği, kararın önümüzdeki günlerde açıklanmasının beklendiği bildirildi.

Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TCMB anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası paylaştı! Piyasaların beklediği veriler şaştı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
En zengin futbolcular belli oldu: Zirvedeki ismi tahmin ediyorsunuzdur

En zengin futbolcular listesi belli oldu: İşte zirvedeki isim
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
TCMB anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası paylaştı! Piyasaların beklediği veriler şaştı
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Bakırköy Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Metroda dehşet! Yolcu raylara atlayarak intihar etti
Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına ceza yağdı

İlaç firmalarının gizli anlaşması ortaya çıktı! Hepsine ceza yağdı
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Can Holding operasyonunda eski Galatasaray sözcüsü Remzi Sanver de gözaltında

2. Dalga operasyonda "Galatasaray" detayı! Masonların da lideri
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.