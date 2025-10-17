Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

İtalya ile İsrail arasında Udine'de oynanan karşılaşma, saha içinde olduğu kadar saha dışında da tansiyonu yükseltti. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı protestolarda, göstericiler "İsrail'e kırmızı kart göster!" pankartları açarak, ülkenin Gazze'deki eylemlerini protesto etti.

Göstericiler, İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi gerektiğini savundu. Yürüyüşün son bölümünde bir grubun stada yaklaşmak istemesi üzerine güvenlik güçleri devreye girdi. Polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

SAHADA DA GERGİNLİK YAŞANDI

Saha içinde de tansiyon yüksekti. İki takım oyuncuları arasında sık sık tartışmalar yaşandı. Bu gerginlik, 9 Eylül'de oynanan ilk maçın devamı niteliğindeydi. İlk karşılaşmada, İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso, kendisine "Oyuncularını eğit" diyen İsrailli futbolcuya "Kapa çeneni" diye yanıt vermişti. Buna şahit olan Nicolo Barella ise, İsrailli rakibine "Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım!" şeklinde çıkışmıştı.

İSRAİL LOBİSİ HAREKETE GEÇTİ

İtalya'da oynanan maçın ardından İsrail lobisi, olayların FIFA'ya taşınması için girişimlere başladı. İsrail Futbol Federasyonu, milli marşlarının ıslıklandığı, İtalyan futbolcuların maç boyunca küfür ettiği ve tribünlerde kendilerine yönelik ayrımcı söylemlerde bulunulduğu gerekçesiyle FIFA'ya resmi şikayette bulunma kararı aldı.

FIFA'DAN KARAR BEKLENİYOR

İsrail cephesi, FIFA Disiplin Kurulu'nun konuyu değerlendirmesini ve İtalya'ya seyircisiz oynama ya da para cezası verilmesini talep edecek. FIFA yetkililerinin, karşılaşmaya ilişkin güvenlik raporlarını ve görüntüleri incelediği, kararın önümüzdeki günlerde açıklanmasının beklendiği bildirildi.