Listede tam 21 kaleci var! Galatasaray'da Muslera'nın yerine kim gelecek?

Galatasaray, sezon sonunda ayrılması beklenen efsane kalecisi Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için harekete geçti.

21 FARKLI ADAY VAR

Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın yerine kimin geleceğini belirlemek için 21 farklı kaleciyi değerlendiriyor. Muslera'nın futbolu bırakıp bırakmayacağı henüz netlik kazanmazken, Galatasaray'ın kaleci transferi için uzun bir liste hazırladığı iddia ediliyor. Listede yer alan isimleri sizin için derledik.

İşte o isimler;

WALTER BENITEZ

31 yaşındaki file bekçisinin PSV ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen başarılı kaleciyi Galatasaray, yakından takip ediyor.

ALEX MERET

Napoli ile sözleşmesi 2025'te sona erecek Alex Meret, sarı kırmızılı takımın en çok istediği isimlerden biri. Yönetim, 27 yaşındaki file bekçisini ikna etmek için çalışmalara başlayacak.

BENTO

Al-Nassr'ın Brezilya ekibi Athletico Paranaense'den transfer ettiği 25 yaşındaki kalecinin Arabistan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın kaleci adayları arasında Bento da yer alıyor.

IVAN PROVEDEL

Galatasaray, Muslera'dan sonra Lazio'dan bir başka kaleciyi daha gözüne kestirdi. Ivan Provedel, sarı kırmızılı takımın yakından takip ettiği isimler arasında. 14 milyon euro değeri olan 30 yaşındaki kaleci için şartlar zorlanabilir.

ALBAN LAFONT

Nantes formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Alban Lafont'a Galatasaray, sezon sonunda teklif yapılabilir.

UĞURCAN ÇAKIR

Trabzonspor'un başarılı ismi Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın takip ettiği yerli kalecilerden bir tanesi. Sarı kırmızılı takım yerli kalecide karar kılarsa 28 yaşındaki file bekçisi için çalışma başlatacak.

TAFFAREL FAKTÖRÜ

JOAN GARCIA

23 yaşındaki gelecek vadeden oyuncu, Galatasaray için önemli görülen oyuncular arasında yerini alıyor.

DJORDJE PETROVIC

Galatasaray'da listesinin ilk sıralarında Djordje Petrovic var. Bonservisi Chelsea'de olan ve Fransız ekibi Strasbourg'a kiralanan Sırp kaleci, Galatasaray'ın ilk gideceği isimlerin başında geliyor.

ALISSON

Galatasaray'ın en büyük hayali ise Liverpool forması giyen 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci Alisson. Sarı kırmızılı takımın eski kalecisi ve yardımcı antrenörü Claudio Taffarel, Liverpool'da yardımcı antrenörlük görevini yürütüyor. Galatasaray, efsane kalecisini devreye sokarak Alisson'u ikna etmeye çalışacak.

DMYTRO RIZNYK

Shakhtar Donetsk ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ukraynalı oyuncu için sarı kırmızılıar devreye girebilir. 7 milyon euro piyasa değeri olan başarılı isim için analizler devam ediyor.

YEHVANN DIOUF

Galatasaray, Fransa'dan bir ismi daha listesine aldı. Reims forması giyen Diouf, performansıyla bir dönem adından söz ettirmişti.

ANTONIO SIVERA

Bonservisi Alaves'te olan İspanyol kaleci Galatasaray'ın gözlemcileri tarafından takip edilen oyunculardan biri.

MARCO CARNESECCHI

Carnesecchi, sarı kırmızılı takımın listesinin ilk sıralarında yer alıyor. 2026'da sözleşmesi sona erecek 24 yaşındaki kaleci için Galatasaray, teklif yapabilir. Sarı kırmızılı takım, bu transferdeki kozu Zaniolo.

JUSTIN BIJLOW

Feyenoord'un kalesini koruyan Bijlow, Galatasaray'ın listesinin üst sıralarında yer alıyor.

KONSTANTINOS TZOLAKIS

Olympiakos'un 21 yaşındaki genç kalecisi ligde ve Avrupa'da gösterdiği performansla önemli kulüplerin radarına girdi. Sarı kırmızılı takım tecrübeli bir isme gitmektense genç ve gelecek vadeden bir ismi kadrosuna katmak isterse Yunan ekibine teklif yapacak. Tzolakis'in piyasa değeri 4 milyon euro...

RUI SILVA

Real Betis'İn Portekizli kalecisi Rui Silva, Galatasaray alternatifleri arasında yer alıyor.

ARNAU TENAS

23 yaşındaki İspanyol kaleci, Barcelona altyapısında yetişti. Fransız devine bedelsiz transfer olan Tenas için Galatasaraylı yetkililer, hazırda bekliyor.

DEAN HENDERSON

Crystal Palace'ın 27 yaşındaki başarılı kalecisi Dean Henderson'ın İngiliz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

LUCAS PERRI

Lyon'dan daha önce Leo Dubois'i transfer eden ve geçen yaz Zaha'yı kiralık gönderen Galatasaray ikili ilişkilerini kullanarak uygun bir bonservis bedeliyle Lucas Perri'yi kadrosuna katabilir.

PREDRAG RAJKOVIC

Sırp kaleci, sarı kırmızılı yöneticilerin yakından izlediği bir isim.