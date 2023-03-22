Mesut Özil'e destek mesajları yağıyor! Arda Güler'den Benzema'ya kadar herkes paylaşımına yorum yaptı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e Real Madrid'in efsanesi Karim Benzema'nın da aralarında olduğu dünya yıldızlarından destek mesajları geldi. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler de Mesut Özil'in yaptığı paylaşıma, "Abim bundan sonra da inşallah her şey güzel gönlünce olur." notunu düştü.