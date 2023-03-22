Mesut Özil'e destek mesajları yağıyor! Arda Güler'den Benzema'ya kadar herkes paylaşımına yorum yaptı
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e Real Madrid'in efsanesi Karim Benzema'nın da aralarında olduğu dünya yıldızlarından destek mesajları geldi. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler de Mesut Özil'in yaptığı paylaşıma, "Abim bundan sonra da inşallah her şey güzel gönlünce olur." notunu düştü.
Dünya devlerinde forma giyen ve ülkemizde de Fenerbahçe'ye transfer olan Alman asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla futbol hayatını noktaladığını belirtmişti. 34 yaşındaki yıldıza eski takım arkadaşlarından destek mesajı yağdı.
DÜNYA YILDIZLARINDAN DESTEK YORUMLARI
34 yaşında futbolu bırakma kararı alan Alman asıllı futbolcuya eski takım arkadaşlarından destek yorumları geldi. Meslektaşları tarafından oldukça sevilen Mesut'a Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Enner Valencia, Yusuf Yazıcı, Attila Szalai, Dimitris Pelkas, ve bir çok isim destekte bulundular.
İşte Mesut Özil'e yapılan desek mesajları;