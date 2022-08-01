LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İstanbul'da yapıldı Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İstanbul'da yapıldı. Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İstanbul'da yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çatalca Yeditepe Motokros Parkuru'nda düzenlenen organizasyona 108 sporcu katıldı. Yarışları Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve çok sayıda vatandaş izledi. MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, kadınlar, senior ve veteran kategorilerinde yapılan yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle: MX1 1.Mustafa Çetin 2.Rafet Karakuş 3.Ömer Bulduk MX2 1.Batuhan Demiryol 2.Ata Yağız Kuzu 3.Ömer Uçum MX2 Küçükler 1.Ömer Uçum 2.Baran Bulut Kocaman 3.Semih Toktaş MX 1.Şakir Şenkalaycı 2.Eray Esentürk 3.Murat Başterzi Kadınlar 1.Selen Tınaz 2.Irmak Yıldırım 3.Derin Kural 85CC SINIFI 1.Ali Akkafa 2.Nasip Emir Abay 3.Mehmet Yiğit Kara 65CC 1.Efe Okur 2.Berkay Sarıay 3.Hasan Hüseyin Baş 50CC 1.Poyraz Bor 2.Aslan Osmanpaşaoğlu 3.Mikail Sertkaya Veteranlar 1.Hüseyin Neziroğlu 2. Metin Esentürk 3.Engin Kır Büyükler 1.Ceyhun Kalfalı 2.Hüseyin Neziroğlu 3.Metin Esentürk Spor AA / Fatih Gazioğlu Erdoğan Turan İstanbul Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İstanbul'da yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.