Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olmak için imzaladığı peçete, açık artırmada 965,000 dolara satıldı

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olmak için imzaladığı peçete, açık artırmada 965,000 dolara satıldı. 2000 yılında, 13 yaşındayken Barcelona ile ilk sözleşmesini imzalayan Messi'nin bu tarihi peçetesi, futbolseverler arasında büyük ilgi gördü.

MESSİ'NİN TARİHİ PEÇETESİ

Messi'nin kariyerindeki bu önemli anı belgeleyen peçete, yıllar sonra koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. Açık artırmada rekor bir fiyata satılan peçete, futbol tarihinin en değerli belgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

FUTBOL TARİHİNİN DEĞERLİ BELGELERİNDEN BİRİ

Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olmasını sağlayan bu peçete, 965,000 gibi yüksek bir bedelle satılarak spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Messi, Barcelona'da geçirdiği yıllar boyunca sayısız başarıya imza atarak kulübün efsaneleri arasına girdi.