Üye Girişi
Haberler

Lionel Messi, dünya futbol tarihinde bir ilke imza atacak

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbol kariyerinin Inter Miami'de sürdüren dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'nin MLS Kupası'ndaki her hareketi göğsüne takılan bir kamerayla anbean şifresiz olarak Tiktok'tan yayınlanacak. Böylelikle ilk kez bir futbol maçı sosyal medya platformunda tek bir oyuncuya odaklanılarak canlı yayınlanmış olacak.

Dünya futbol tarihinin en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve birçok kesim tarafından en iyisi olarak kabul edilen Lionel Messi, futbolculuk kariyerinde sayısız başarı elde etti. MLS takımlarından Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız, hayranlarını heyecanlandıracak bir ilke daha imza atacak.

MAÇLARDA KAMERA TAKACAK

Lionel Messi'nin hayranları, Inter Miami'nin MLS Cup 2024'te oynayacağı maçlarda Arjantinli yıldızın sahadaki her hareketini yakından ve kişisel olarak izleyebilecek. MLS'in açıklamasına göre; efsane futbolcu Inter Miami'nin turnuvadaki tüm maçlarında göğsüne bir kamera takacak ve taraftarlar onun sahadaki hareketlerini bir TikTok canlı yayını aracılığıyla takip edebilecek.

ŞİFRESİZ OLARAK YAYINLANACAK

Sosyal medyada bazı taraftarlar tarafından "Messi Cam" olarak da adlandırılan "Player Spotlight" yayını, her Inter Miami maçının başlama saatinden beş dakika önce yayına girecek ve hem MLS hem de Inter Miami'nin TikTok kanallarından şifresiz olarak. izlenebilecek.

FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

Bu hamle, ilk kez bir futbol maçının sosyal medya platformunda tek bir oyuncuya odaklanılarak canlı yayınlanması anlamına gelecek. Öte yandan dünyaca ünlü yıldız Messi'nin de bir karşılaşmada tüm dikkatleri üzerine çekmesinin ilk örneği olmayacak. MLS, 2023'teki bir ABD Açık Kupası maçı sırasında maksimum dikkat çekmesi amacıyla 37 yaşındaki Messi'nin sahadaki hareketlerine odaklanan bir kamera kullanmıştı.

INTER MIAMI'YE KUPALAR KAZANDIRDI

Taraftarlar, 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olmasından bu yana Miami'ye ilk MLS Kupası şampiyonluğunu kazandırmaya çalışan dünya şampiyonunun koşuları, hareketleri, asistleri, golleri ve kutlamaları hakkında kişisel bir bakış açısına sahip olacaklar. Uzun süre Barcelona forması giyen oyuncu, Haziran 2023'te Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den olaylı bir şekilde ayrılarak ABD kulübüne katıldı. Messi, Inter Miami'de geçirdiği 16 ay içinde 2023'te Lig Kupası şampiyonluğu ve Ekim ayında MLS Supporters' Shield şampiyonluğu kazandı.

Lionel Messi, dünya futbol tarihinde bir ilke imza atacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Lionel Messi Sosyal Medya Teknoloji Futbol Medya Miami Dünya Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
'Öcalan' çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git

"Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli ne dedi, ne demek istedi? Bahçeli'nin açıklaması sonrası MHP'de istifa edenler Salı günü hangi diziler var? 22 Ekim Salı TV'de bu akşamki diziler Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ne zaman hapisten çıkacak, kaç yıl ceza aldı? Victor Osimhen dünyanın en iyi futbolcusu ödülü için nasıl oy verilir (2024 IFFHS)? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? Galatasaray Elfsborg maçı neden 17.30 da oynanıyor? HMGS ne zaman açıklanacak 2024? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda 22 Ekim 2024? Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan sınıf arkadaşı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.